26 Foodtrucks bieten Anfang April 2016 einen Fress-Zirkus auf dem Großparkplatz Naabwiesen, der noch nie in der Stadt gastiert hat. Dazu spielt Musik, ein Karussell dreht sich. Die Veranstaltung kommt super an. Die Menschen stehen Schlange an den Essensausgaben auf Rädern. Deshalb will das Stadtmarketing Weiden auch heuer wieder mit diesem Schwergewicht im Veranstaltungskalender wuchern. Es holt das Foodtruck-Festival am Samstag, 20. Mai, zum zweiten Mal in die Max-Reger-Stadt.

Eine Übersicht über die verschiedenen Foodtrucks, ihre Angebote und das Rahmenprogramm gibt es zwar noch nicht. Dafür steht bereits fest, wann am 20. Mai die Lastwagen mit Köstlichkeiten auf dem Großparkplatz zu finden sein werden: zwischen 12 und 19 Uhr.