Gute Bilder haben die "Freien Fotografen" zuhauf. Nun wissen sie auch, welche darunter die besten sind.

Klein "Fotograf des Jahres"

(hcz) Der Jahresrückblick war - natürlich - eine Bilderschau. Vorsitzende Zaneta Weidner präsentiere sie in der Hauptversammlung der Gruppe "Freie Fotografen" und ließ damit die Aktionen der vergangenen Monate Revue passieren. Aber damit nicht genug der Fotos. Denn zudem sahen die mehr als 30 Anwesenden auch die "Bilder des Jahres".Zu vier Themen hatten die Aktiven ihre besten Aufnahmen eingesandt. Die Bewertung oblag der bekannten und erfolgreichen Fotogruppe Thurnau. Diese gab für "Irrwege", "Hauptgewinn", "Verschwommen" und "Freies Thema" bis zu zehn Punkte. Aus der Summe errechneten sich die Gewinner des Jahreswettbewerbs. Sieger wurde Dieter Neumann (Etzenricht) vor Bernhard Czichon (Weiden) und Richard Winter (Schirmitz), punktgleich mit Präsidentin Weidner (Neunkirchen)."Fotograf des Jahres 2016" darf sich jedoch ein anderer nennen. Günter Klein aus Trabitz hatte fünf von zwölf Mal das "Bild des Monats" geschossen und bekam dafür den größten Pokal. Das beste Bild des Monats Januar 2017, das alle Anwesenden bei der Hauptversammlung wählten, stammte diesmal von Bernhard Lang (Windischeschenbach): "Über den Raketen". Das meisterliche Werk zeigt eine weite Landschaft, in der der nächtliche Sternenhimmel über den im Tal abgefeuerten Silvesterraketen leuchtet (siehe Seite 21 ).Präsidentin Weidner blickte auf die Vereinsaktivitäten zurück: Workshops, Fotoausflüge oder Beteiligungen an heimatlichen Traditionsveranstaltungen. Besonders erfolgreich seien die Ausstellungen "Begegnungen" im Kuratorium für Heimdialyse und "Weiden war - Weiden ist" im Stadtmuseum gewesen, so Weidner. Zweiter Vorsitzender Helmut Meier kündigte die kommenden Aktionen der Gruppe an. Eine Fotoausstellung beim Bayerischen Bauernverband mit gut 50 großformatigen Bildern zum Thema "Landwirtschaft im Wandel der Jahreszeiten" werde Ende April der erste Höhepunkt sein. Außerdem seien monatlich interessante Bilderschauen und gemeinsame Exkursionen zu erwarten.