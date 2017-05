An "Ou"- und "ai"-Lauten gibt's keinen Mangel. Und so klingt großer Stolz auf die Heimat und ihre einzigartige Sprache durch, wenn die Mundartautoren ihre Gedichte vortragen.

"Hier sieht und hört man, wie wir Oberpfälzer halt sind", kommentierte Stadtrat Stephan Gollwitzer die Gedichte bei der Frühjahrs-Mundartlesung. Der Vertreter des Oberbürgermeisters - mit "fränkischen Schwiegereltern in spe" - zeigte sich stolz auf den heimatlichen Dialekt.Sechs Dichter aus Weiden und der Umgebung präsentierten im "Alten Schulhaus" dem Publikum ihre neuesten Werke. Die "Wirtshaus-Eck-Musi" steuerte zünftige Oberpfälzer Klänge bei. Mit der Bass-Ukulele und zwei Knopfharmonikas sorgten Hans Fröhlich sowie Claudia und Hugo Wittl für authentische Wirtshausatmosphäre. Die Mundartgedichte und -geschichtchen von Wolfgang Leo Bäumler, Julia Panrucker, Ulrich Keltsch, Markus Keßler, Getraud Mois und Stadtheimatpfleger Günter Alois Stadler befassten sich - jahreszeitgemäß - mit dem Frühling, menschlichen Schwächen, lustigen Vorkommnissen und der Weltlage.Altbekannte Anekdoten hatte Keßler, der Lehrlokführer aus Windischeschenbach, in Reimform gebracht. Etwa die vom Staubsaugervertreter auf dem Bauernhof ohne Stromanschluss. Oder die vom Schulrat, dessen Einsagen dem Maxl eine Schell'n der Lehrerin einbrachte. Genau so lustig waren Bäumlers "Sparsam-Gedichte" und seine Aussage, dass er an den "Glocken" immer schon Freunde hatte ... Der Lehrer von der Rennerhöhe kritisierte auch die "Political Correctness". "Darf man Sarotti- Mohr eigentlich noch sagen?"Julia Panrucker, seine Tochter, berichtete in Versen von "guten und schlechten Tagen". Wieso heißt es überhaupt "Menstruation", wenn doch kein "Man" sie kriege? Sie ging auch auf die Sauna und diesbezügliches Gerede ein: "Nackert war'n mir alle gleich. Des stimmt fei niat, des sog' i eich!"Gute und schlechte Tage kennt auch Stadler, der Leiter des Mundartarbeitskreises. Wenn man mit dem linken Fuß aufgestanden ist, wenn dann alles schief geht. Aber dann geht er in die Natur hinaus, hört ein Vogerl zwitschern - und schon ist alles wieder gut. Auf die Natur, den Frühling und große Hund' ("Der tut nix") ging Uli Keltsch ein. Auch mit "Fake News" und dem "Leit' ausschmier'n" befasste sich der pensionierte Förster. Gertraud Mois schüttelte den Kopf über die Leute, die Nachrichten eher aus dem Handy erfahren, als dass sie aus dem Fenster schauen würden. Auch der anstehende Muttertag, der hauptsächlich der Umsatzsteigerung diene, wurde von der Denkenreuther Bäuerin aufs Korn genommen.Stadler berichtete noch von seinem geschwollenen Zeh, den ein Arzt als Gicht diagnostiziert hatte. Dabei sei er bloß nach einem Bruch schlecht zusammengewachsen. Der größte Schaden sei, dass er wegen der Gicht-Diagnose zwei Monate das Bier gemieden habe.