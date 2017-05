Wanderfreunde aufgepasst: Flankierend zur Serie "Ausflüge in der Region" verlosen die Oberpfalz-Medien eine Wanderreise nach Südtirol.

Los geht es am 20. September per Bus nach Südtirol. Am Anreisetag ist der Nachmittag zur freien Verfügung. Am zweiten Tag geht es auf die Rodenecker Alm. Zwischen Wiesen und Feldern erstrecken sich hier ausgedehnte Wanderwege. Auf dem höchsten Punkt, dem Astjoch auf 2194 Metern, bietet sich ein Rundumblick auf die Dolomiten, die Zillertaler Alpen und den Ortler Gürtel.Am dritten Tag geht es nach Weissenbach. Von dort führt der Wanderweg zu Gögelalm und Tratteralm. Am vierten Tag geht es ins Villnößtal, die Heimat von Reinhold Messner. Hier führt der Weg unterhalb der Geiler Spitzen (Sas Rigais 3025 Meter) entlang.Die Reise hat inklusive Busfahrt und vier Übernachtungen im Doppelzimmer bei Halbpension und den Wanderungen für zwei Personen einen Wert von mehr als 800 Euro. Weitere Informationen gibt es hier Um am Gewinnspiel teilzunehmen, schicken Sie Ihren Namen sowie Ihre vollständige Adresse an gewinnspiel@oberpfalzmedien.de