Grüße aus Cuba

Eine Reise nach Kuba ist auf den ersten Blick eine Zeitreise in die Vergangenheit. Schön herausgeputzte amerikanische Straßenkreuzer tuckern zwischen maroden Gebäuden durch die Straßen. Auf dem Tandem, zusammen mit seiner Frau Angela, durchstreifte Michael Fleck das Land abseits vom Pauschaltourismus.

Von seinen Erlebnissen berichtet Globetrotter Michael Fleck nun am Sonntag, 5. Februar, um 18 Uhr in der Max-Reger-Halle. Die Radtour führte die beiden vom Vinales-Tal im Westen in den äußersten Osten nach Baracoa, zur ältesten Stadt Kubas, die von Urwaldlandschaften umgeben ist. Die abenteuerlichste "Straße" war dabei eine knapp 200 Kilometer lange Piste im Süden, wo ihnen keine zehn Fahrzeuge am Tag begegneten. Immer wieder auf ihrer Reise trafen sie auf fröhliche Menschen wie diesen Che-Guevara-Doppelgänger: Karten gibt es beim NT-Ticketschalter (0961/85-550) oder auf www.nt-ticket.de. Bild: hfz