Man muss nur die Latte hoch hängen, dann klappt das auch mit den Besuchern. Die Party-Power-Band "Highline" ist aus einem solchen Holz geschnitzt, aus dem später ein Brett entsteht. Und ein heftiges Brett fuhren die sechs Jungs und Mädels am Donnerstagabend im Festzelt auf dem Frühlingsfest. Klar, dass die Band nicht alleine kam. Im Schlepptau hatten sie zahllose Fans, die auf Bänken und Tischen tanzten. "Highline" zählt seit Jahren zu den beliebtesten Coverbands in Bayern und zu den Top-Acts der Musikszene. Am Donnerstag erlebten die Festzeltbesucher eine Mixtur aus Hits der 80er, 90er und 2000er. Erstklassige Stimmungsmusik. Zuhören machte Spaß, genauso wie das Zuprosten. Eine kleine Auswahl der Partykracher: "Dancin on a Ceiling", "Coco Jambo", "Cotton Eye Joe". Draußen herrschte allerdings gähnende Leere. Wer möchte bei dieser Kälte und dieser Stimmung im Zelt auch schon Karussell fahren? Bild: Kunz