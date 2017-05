(sbü) Aus Italien, Holland, Argentinien, Tschechien, Slowakei und Deutschland kamen die Besucher. Der Stammtischtreff "Internationales Sprachcafé" im Café Frieden am Unteren Markt hat bereits am ersten Tag regen Zulauf gefunden. "Wir sind mit der Beteiligung am ersten Veranstaltungstag absolut zufrieden", sagte Marta Potužniková vom Welcome-Center der Arbeitsagentur Weiden stellvertretend für das Veranstalterteam. Die Gäste konnten in ihrer Heimatsprache plaudern. Um 17.30 Uhr trafen sie sich, bis nach 20 Uhr saßen sie im Café.

Das "Internationale Sprachcafé" wird vom Welcome-Center gemeinsam mit der Stadt Weiden und dem International-Office der OTH Amberg-Weiden organisiert. Dort können sich ausländischen Arbeitnehmer, Studenten und Praktikanten, die sich in der Region aufhalten, einmal im Monat treffen. Eine gute Gelegenheit, sich mit Landsleuten zu unterhalten oder Kontakte mit deutschen Besuchern zu knüpfen. Die Atmosphäre soll laut Veranstalterteam sehr locker sein. Im Sprachcafé könne man sich auch vernetzen und andere Kulturen kennenlernen. Bei reger Beteiligung sollen sich auch weitere gemeinsame Veranstaltungen ergeben. Der Stammtisch findet regelmäßig am ersten Mittwoch des Monats ab 17.30 Uhr statt. Nächster Termin ist der 7. Juni.