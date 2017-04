Arbeitnehmer und Studenten aus dem Ausland sind in Weiden längst Normalität. Damit sie sich noch wohler fühlen, gibt es jetzt ein neues Angebot.

In Weiden gibt es immer mehr Fachkräfte aus dem europäischen Ausland. Wirtschaftsförderin Cornelia Fehlner

(sbü) Die Willkommenskultur in Weiden wird weiter ausgebaut. Zu diesem Zweck öffnet sich für Arbeitnehmer und Studenten aus dem Ausland, aber auch für Einheimische, von nun an einmal im Monat das Internationale Sprachcafé. Beginnend am 3. Mai, wird es diesen Stammtischtreff an jedem ersten Mittwoch um 17.30 Uhr im Monat im Café Frieden (Unterer Markt) geben.Um den ersten Termin vorzubereiten, trafen sich die Initiatorinnen des Projekts jetzt im künftigen Veranstaltungsort. Gekommen waren Cornelia Fehlner, Wirtschaftsförderin der Stadt Weiden, Marta Potužnikovávom Welcome-Center der Arbeitsagentur und Cornelia Eichinger vom International Office der OTH Amberg-Weiden. Als Gastgeberin des Sprachcafés war auch Lenka Dreythaller vom Café Frieden mit dabei."Die Idee ist am Neubürgertag entstanden", erzählt Potužniková . Eine solche Einrichtung sei eine wichtige Ergänzung zum Gesamtprogramm des Welcome-Centers. "In Weiden gibt es immer mehr Fachkräfte aus dem europäischen Ausland", stellt Fehlner fest. Diese sollen durch geeignete Angebote auch an den Standort ihres Arbeitsplatzes besser gebunden werden. Die Wirtschaftsförderin erinnert an ihre eigenen beruflichen Auslandsaufenthalte, bei denen sie immer gerne internationale Stammtische besucht habe.Und: Was für Arbeitnehmer gelte, treffe auch auf die vielen ausländischen Studenten an der Hochschule zu, erklärt Eichinger. Rund fünfzig ausländische Studenten, die in Weiden einen kompletten Studiengang absolvieren, zählt die OTH. Dazu kommen zahlreiche Gast- oder Austauschstudenten, die sich oft auch mehrere Monate hier aufhalten. Schließlich pflege die OTH mit zahlreichen Hochschulen und Universitäten in Europa und anderen Kontinenten enge Kontakte.Die Initiatorinnen hoffen auf rege Beteiligung. Im Sprachcafé soll Gelegenheit bestehen, sich international zu vernetzen und auch andere Kulturen näher kennenzulernen. Vorrangig ist es aber ein Freizeitangebot. Als Veranstaltungssprachen sind zunächst Deutsch, Tschechisch/Slowakisch, Türkisch, Polnisch, Englisch, Russisch und Spanisch vorgesehen. Sprachen, die auch die Organisatorinnen selbst beherrschen.Von den Teilnehmern soll es abhängen, welche weiteren Sprachen hinzukommen. Bewusst habe man ein sehr offenes und eher lockeres Veranstaltungsformat gewählt. Damit soll Raum für Kreativität, weitere Initiativen und Entwicklungen bleiben. So könnten sich die Initiatorinnen durchaus vorstellen, dass es auch einmal zu Themenabenden, Sommergrill- oder After-Work-Partys kommen wird. Damit das Sprachcafé bekannt wird, sind im Vorfeld bereits die Kammern, Bildungsträger und andere zuständige Organisationen eingebunden worden. Anmeldungen zum Stammtischtreff sind nicht erforderlich.