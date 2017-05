Ein Hund kann über 20 000 Gerüche unterscheiden. Der Mensch hat schon mit fünf Gewürzen in einer Mahlzeit Probleme bei der Zuordnung. Das und noch viel mehr Interessantes erfährt die Klasse 5b der Max-Reger-Schule.

(rdo) "Jeder Hund ist als Suchhund geeignet", erfuhren die Mädchen und Buben außerdem. Denn es kommt auf die Nase an. Und die ist bei den Vierbeinern eben hochspezialisiert. Die Größe bestimmt eher den Einsatzort: Ob der im Wald oder in den Trümmern eines eingestürzten Hauses erfolgen soll.Die Ganztagsklasse 5 b und ihre Klassenleiterin Katharina Guggenmos hatten an einem Nachmittag das Team K 9 der Organisation Suchhunde Ostbayern zu Gast. Auch Klassenhund Arco durfte in diesem Fall natürlich nicht fehlen. Er ist als treuer Begleiter einmal die Woche in der Klasse und hört auch gerne beim Lesen zu. Arco trainiert mit Frauchen Katharina Guggenmos ebenfalls bei der K 9 in Weiden mit.Vom K-9-Suchhundezentrum Ostbayern aus Regensburg erläuterte Gunther Timm zusammen mit K-9-Geschäftsführerin Eva Fuhrmann die Aufgaben von Suchhunden. Sie hatten mehrere Vierbeiner dabei, unter anderem Tonks, einen Chesapeake-Bay-Retriever. Eine Rasse, die häufig als Jagdhund für die Enten- und Gänsejagd unter den rauen Bedingungen Nordamerikas Einsatz findet. Das K-9-Team betreibt an mehreren Oberpfälzer Standorten Menschenrettung - und zwar unentgeltlich. Gebühren werden dagegen für die Tierrettung von Katzen oder Schildkröten verlangt. Auch ein Känguru war schon einmal dabei. Wer fest trainiert, kann auch eine Leistungsprüfung ablegen.Die Riechleistung erfordert sehr viel Kopfarbeit, der Körper braucht danach eine Pause, informierten die Experten. Die Belohnung bei Erfolg motiviere die Tier für den nächsten Einsatz. Hunde können "Stereo riechen", erläuterte Hundetrainer Timm. Sie können einatmen und seitlich wieder ausatmen in unterschiedlicher Geschwindigkeit, was die Wahrnehmung erhöht.Als Suchtechniken nannte er in der Fläche mit langer Leine, ohne Leine beispielsweise im Wald, die Lawinensuche von Verschütteten, die Trümmer-, Stöber- oder Wassersuche. Eine Meisterleistung ist die Suche in der Stadt, da sich hier besonders viele Gerüche kreuzen. Die feine Nase erkennt sogar, welches die letzte Geruchsspur war. Das hänge mit dem angeborenen Jagdtrieb zusammen. Je nach Größe werden die Hunde in verschiedenen Aufgabenbereichen eingesetzt. Das Aufspüren von Drogen oder Sprengstoff bleibe allerdings Aufgabe der Polizeihunde, wie ein Schüler bereits wusste. Viele Kinder berichteten von eigenen Erlebnissen mit ihren Hunden.Die Experten führten auf dem Außengelände auch eine Flächensuche als praktische Übung vor. Tonks hatte die Aufgabe, an einem Artikel den Geruch eines Schülers zu erschnuppern und dann die richtige Spur zu finden. Das war für den Vierbeiner trotz des Windes kein Problem. Im Schulgebäude führte das K-9-Team eine Personensuche vor.