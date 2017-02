(hcz) Restlos ausverkauft waren die Plätze beim zweiten Kinderfasching des Trachtenvereins "D'Altbairischen" am "Postkeller." Hundert "kleine Narren" hüpften und tanzten wieder zur kindgerechten Faschings-Musik von Manuela Völkl und Manfred Donhauser. Da sprang das "Rote Pferd" ins "Knallrote Gummiboot" und der "Anton aus Tirol" machte den "Ententanz".

Die Gardemädchen des TSV Krummennaab zeigten sensationelle Auftritte. Von Gardetanz bis "Hawaii"-Showtanz begeisterten sie mit exakter Choreografie und akrobatischem Können. Natürlich gab es auch wieder die beliebten Spiele unter der Leitung von "Altbairischen"-Jugendleiterin Christa Binner: Dosenwerfen, Angeln und Würfeln. Ein Dutzend fantasievoll maskierter Kinder bekam Preise bei der Maskenprämierung.Am Sonntag steigt ab 14 Uhr der große Kinderfasching der Narrhalla in der Mehrzweckhalle. Am 19. Februar haben die Kleinen dann am "Postkeller" nochmals Gelegenheit, mit den "Altbairischen" zu toben.