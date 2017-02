Durchschnaufen. Nach drei ausverkauften Kinderfaschings-Feten am "Postkeller" sagen die Aktiven des Trachtenvereins "D'Altbairischen": "Für uns ist der Fasching - Gott sei Dank - vorbei." Ein Riesenspaß war's bei allen Mühen aber trotzdem.

(hcz) Auch am Sonntag ging es wieder hoch her bei dritten und letzten "Altbairischen"-Kinderfasching. Musik, Tanz und Spiele für das närrische Kindervolk: So lautet das Rezept, mit der Brauchtumsverein seit Jahren den Saal füllt. Jugendleiterin und zweite Vorsitzende Christa Binner erinnert sich: Aus einem nichtöffentlichen Vereinsfasching im "Handwerkerhaus" entstand ab 2001 ein "Kinderfasching" auch für Nichtmitglieder. Schnell entwickelte sich die Veranstaltung zum Selbstläufer. Der Eintrittspreis wird bewusst niedrig gehalten. Alljährlich muss man zeitig vorher Karten bestellen, um überhaupt reinzukommen. Alle Tische im Saal sind meist reserviert. Platz haben etwa 90 Kinder mit ihren Eltern. Großen Anteil am Erfolg haben auch die Auftritte des TSV Krummennaab. Die Kinder- und Jugendgarde des Vereins tritt seit 2002 am "Postkeller" auf, heuer erstmals zusätzlich mit einer "Purzelgarde", der Tanztruppe der Allerkleinsten.Beliebt sind auch die Spiele, die Binner und ihre Helfer mit den Kindern anbieten: Fische-Angeln, Büchsenwerfen und Würfeln waren heuer dran. Natürlich werden die besten Masken prämiert. Dabei ist es nicht leicht, unter den Feuerwehrmännern, Vampiren, Feen, Hexen und Superhelden die Schönsten herauszusuchen. Für Musik sorgen "eigene DJs" der "Altbairischen". Melanie und Manuela Völkl sowie Manfred Donhauser heizten heuer mit dem "Roten Pferd", dem "Fliegerlied" und den anderen Faschingshits ein.Auch wenn es immer "gehörig Stress verursacht und wenn es viel Arbeit ist", kündigt Binner an: Nächstes Jahr gibt es, trotz eines kurzen Faschings, wieder drei Mal "Altbairischen" Kinderfasching.