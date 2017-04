Die Kreiswasserwacht macht ernst. Mit einer fast völlig neuen Führungsriege geht sie in die nächsten vier Jahre.

In der Hauptversammlung im Rotkreuzhaus übernahm Max Ferdinand Kreuzer (Vohenstrauß) das Amt des Vorsitzenden von Günter Staratschek (Neustadt/WN), der es 16 Jahre inne hatte. Auch die stellvertretenden Vorsitzenden Klaus Zwiebler (Weiherhammer) und Martin Frischholz (Vohenstrauß) sowie Technischer Leiter Peter Sirtl (Eschenbach) zogen sich zurück. Und schließlich hörten Fabian Schähl (Weiden) und Thomas Heibl (Weiherhammer) als Jugendleiter auf.Laut Staratschek hatten fast alle neun Wasserwacht-Ortsgruppen im BRK-Kreisverband bei den jüngst erfolgten Neuwahlen eine Verjüngung erfahren. Zahlreiche Ausbildungen seien durchgeführt worden, da heute an die Rettungsschwimmer hohe Anforderungen gestellt würden, bis sie einsatzbereit sind. Der Sachbearbeiterin im BRK-Kreisverband, Agnes Häring, dankte Staratschek unter stehendem Applaus der Delegierten aus den Ortsgruppen: "Ohne sie ginge nichts bei der Wasserwacht."Sirtl berichtete, dass der augenblickliche Mitgliederbestand bei 2217 liege. 111 000 Stunden habe man in den vergangenen vier Jahren ehrenamtlich und freiwillig erbracht, diverse Fahrzeuge, Anhänger und Bootsmotoren angeschafft, zahllose Male Erste-Hilfe geleistet und neun Mal Ertrunkene geborgen. "Leider ist es meistens zu spät, wenn unsere Taucher gerufen werden", bedauerte Sirtl. Als anstehende Termine kündigte er eine Rettungswesten-Unterweisung und einen Kurs für "psychosoziale Notfallversorgung" an.Unter der Leitung von Ehrenvorsitzendem Otmar Hammer, BRK-Direktor Franz Rath und Agnes Häring fanden die Neuwahlen statt. Ohne Gegenstimmen wurden Kreuzer als Vorsitzender und Stefanie Englert (Weiherhammer) als Stellvertreterin gewählt. Bernd Feustel (Weiherhammer) setzte sich mit 23 zu 8 Stimmen gegen Benjamin Hahn (Weiden) als zweiter Stellvertreter durch. Thomas Heibl wurde Technischer Leiter. Ihn vertreten Josef Ott (Eschenbach) und Thomas Pröls (Neustadt/WN). Als Jugendleiterinnen der Kreiswasserwacht fungieren künftig Anette Heibl (Weiherhammer) und Elisabeth Stenzl (Weiden).Zum Abschied bekamen einige der Ausscheidenden Auszeichnungen für ihre Verdienste. Staratschek wurde von Kreisgeschäftsführer Rath mit der Ehrenplakette des Roten Kreuzes in Silber überrascht. Sirtl und Schähl bekamen die Wasserwacht-Medaille in Gold. Die silberne Ehrennadel erhielten Zwiebler, Frischholz, Feustel und Motorboot-Ausbilder Raimund Franke (Neustadt/WN).