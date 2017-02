"My Fair Lady" am Samstag, "Der kleine Prinz" am Sonntag und "Die Nacht der Musicals" am Montag: Drei Musicals an drei Tagen. Produzent Hubert Schober ärgert sich über die Terminvergabe der Max-Reger-Halle. Ihr Chef Johannes Häring sieht das anders.

Unterschiedliche Stücke

Beide Parteien versöhnlich

Weiden ist eine B- und C-Stadt. Veranstalter Hubert Schober

"Das verstehe ich nicht unter einem verantwortungsbewusstem Management", sagt Schober. Er leitet in Parkstein das Konzertbüro Oberpfalz der Agentur "FKP Scorpio" und bringt viele Künstler in die Max-Reger-Halle. Es leuchte wohl jedem ein, dass in einer Stadt mit 45 000 Einwohnern bei drei Musicalaufführungen hintereinander der Saal nicht immer voll werde. "Ich verstehe nicht, wie man das machen kann." Für die Halle müssen die Veranstalter Miete bezahlen, egal wie viele Zuschauer kommen.Der Konzertveranstalter kennt dieses Problem auch von anderen Hallen. In Rosenheim zum Beispiel traten an zwei aufeinanderfolgenden Tagen die Akteure von "Mother Africa" und eines chinesischen Zirkus' auf. Zwei Mal sei ein Zirkuspublikum angesprochen worden, das sich sehr wahrscheinlich nur für den Besuch einer Veranstaltung entschieden habe, bedauert Schober."Das sind unterschiedliche Arten von Musicals", sagt Häring über das aktuelle Weidener Programm. "Die Nacht der Musicals", bei der die Sänger Hits aus bekannten Stücken präsentieren, habe keine Handlung. "Der kleine Prinz" sei kein typisches Musical und "My Fair Lady" ein "ganz spezielles". Samstag und Sonntag seien für Veranstaltungen "gute Tage", und die Tickets für das Stück am Montag verkauften sich sehr gut, berichtet der Hallen-Geschäftsführer.Häring erinnert sich außerdem daran, dass Schober den "kleinen Prinzen" ursprünglich Anfang Januar aufführen wollte. Dann musste der Parksteiner den Termin verschieben. Dabei wusste er laut Hallen-Chef, dass die anderen beiden Musicals davor und danach stattfinden. Der Termin für "Die Nacht der Musicals" sei bereits 2015 bekannt gewesen. Häring räumt ein, dass es für Schober unglücklich gelaufen sei.Eine Musical-Häufung "kann ich nicht immer vermeiden, aber ich versuche es schon", versichert er. Denn Musical-Zeit ist für Häring zwischen Januar und März. Mit drei Bällen, die in der Halle ebenfalls zu Jahresbeginn stattfinden, bleiben nur noch wenige Wochenenden für Musical-Aufführungen übrig. Er wünsche sich zwar, dass "die Veranstalter sich nicht gegenseitig die Kunden wegnehmen. Aber ich kann es nicht immer verhindern". Bei besonderen Veranstaltungen wie "Rhythm of the Dance", die Schober produziert, achte Häring darauf, dass die Akteure pro Jahr nur einmal in der Halle gastieren. Er habe deswegen eine Anfrage der sehr ähnlichen "Night of the Dance" eines anderen Veranstalters abgelehnt.Laut Schober gibt es ein weiteres Problem: "Weiden ist eine B- und C-Stadt", sagt der Produzent, der Veranstaltungen von der besten Klasse A bis zur schlechtesten Klasse F einteilt. Beim Zirkus entspreche der "Cirque du Soleil" aus Kanada der Klasse A, "Mother Africa" der Klasse B. Allerdings würden andere Veranstalter den Markt in Weiden mit weniger anspruchsvollen Aufführungen fluten. Wobei die Höhe des Eintrittspreises einer A-Veranstaltung entspreche. Diese hätten nur ein Zehntel der Requisite dabei, die von Schober gebuchte Gruppen mitbringen, würden aber das doppelte Eintrittsgeld verlangen, kritisiert Schober. Das Publikum locken sie mit Rabattaktionen. Schon 300 bis 400 Zuschauer würden diesen Produzenten reichen. Die Konsequenz: "Ich überlege mir, ob ich noch in die Reger-Halle gehe." Alternativen seien das ACC Amberg, Hallen in Regensburg.Doch besser sei es, wenn die Max-Reger-Halle sinnvoll ausgelastet sei, Überschneidungen vermieden und ein breites Angebot geschaffen würde, meint Schober. Ein zu ähnliches Programm "ist auch für Besucher nervig". Der Hallen-Chef sagt: "Wir sind nicht diejenigen, die die Veranstaltung buchen." Das Management der Max-Reger-Halle prüfe nicht, ob eine Produktion qualitativ gut oder schlecht sei. Auch die Ticketpreise stammen nicht von Häring.Am Ende der Gespräche zeigen sich beide Parteien versöhnlich. Schober will niemanden "in die Pfanne hauen". Bisher sei eine solche Häufung ähnlicher Veranstaltungen in der Max-Reger-Halle nicht vorgekommen. Er hofft, dass dies auch in Zukunft wieder so ist. Häring möchte dem Produzenten soweit wie möglich entgegenkommen. Dafür stünden die beiden in engem Kontakt.