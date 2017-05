Der Hüftschwung von Christopher Oellerich ist legendär. Besucherinnen der Fitnesswiesn können das bestätigten. Vier Jahre lang tanzten sie zusammen mit dem Trainer beim Zumba im Schätzlerbad. Damit soll jetzt Schluss sein. "Jetzt ist Zeit für etwas Neues", verkündet Wiesn-Organisator Markus Lindner.

Bad öffnet Wenn die Fitnesswiesn am 31. Mai startet, hat das Schätzlerbad längst geöffnet. Offizieller Termin für alle Wasserratten ist Samstag, 13. Mai. (mic)

Was? Kein Zumba mehr? Die Nachricht schockierte zunächst die Fans der Fitnesswiesn. Doch Lindner und Oellerich haben sich ein neues Programm ausgedacht, bei dem Sport, Spaß und gute Laune nicht zu kurz kommen. Am 31. Mai startet die Fitnesswiesn mit Functional Training Bodyworks und Functional Step.Den ersten Kurs um 18 Uhr übernimmt Markus Lindner. Bodyworks ist ein funktionelles Ganzkörpertraining, bei dem Koordination, Gleichgewicht, Kraft und Ausdauer trainiert werden. Durch abwechselnde Belastungen ist es auch Anfängern möglich, die Übungen mitzumachen.Im zweiten Teil verspricht Christopher Oellerich eine Choreografie mit "coolen Moves" - allerdings auf einem Steppbrett. Ganz so wie früher bei Step-Aerobic wird es aber nicht. "Es kann schon mal vorkommen, dass man das Brett auch in die Hand nimmt", verraten die Trainer.Es stehen zwar einige Steppbretter zur Ausleihe bereit, doch Lindner empfiehlt, sich selbst eines zu besorgen. "Kostet um die 20 Euro." Wenn das Wetter mitspielt, dauert die Fitnesswiesn bis 30. August. Insgesamt 14-mal können Sportbegeisterte jeden Mittwoch unter freiem Himmel trainieren. Das Angebot kam in den vergangenen Jahren immer gut an. "150 bis 200 Leute machten wöchentlich mit", zieht Lindner Bilanz.