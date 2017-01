Autor

Die Urlaubszeit und Freizeit sind ja bekanntlich die schönsten Zeiten des Jahres. Die Bevölkerung brennt darauf, die schönsten Plätze der Welt und der Umgebung zu erkunden. Um die vielen Reiselustigen und Freizeithungrigen in der nördlichen Oberpfalz bei Ihrer Planung für 2017 zu unterstützen und sie mit der nötigen Reise- und Freizeitlust auszurüsten, veranstalten wir in Kooperation mit der Stadt Weiden am Samstag, 11. Februar, und Sonntag, 12. Februar 2017 in der Max-Reger-Halle in Weiden die Reise- und Freizeitmesse.