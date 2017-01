Eine Reise nach Kuba ist auf den ersten Blick eine Zeitreise in die Vergangenheit. Wer seine Tour in Havanna beginnt, taucht ein in die 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts.

Schön herausgeputzte amerikanische Straßenkreuzer tuckern zwischen maroden Gebäuden durch die Straßen und ein Spaziergang durch Havannas enge, quirlige Altstadt verstärkt diesen Eindruck. Doch wie lange wird es diese ungeschminkte Stadtansicht ohne Markenwerbung noch geben? Wie lange behalten die Menschen ihre Gelassenheit, ihre Lebensfreude und ihre herzliche kubanische Offenheit? Fragen, die sich der Fotograf und Abenteurer Michael Fleck nach seiner sechswöchigen Radtour durch die Karibikinsel stellt. Auf dem Tandem, zusammen mit seiner Frau Angela, durchstreifte er das Land abseits vom Pauschaltourismus. Seine Multivisionsschau "Auf nach Cuba" ist am Samstag, 4. Februar , um 20 Uhr im Amberger Congress-Centrum zu sehen, am Sonntag, 5. Februar , um 18 Uhr in der Max-Reger-Halle in Weiden. Karten bei NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie auf www.nt-ticket.de