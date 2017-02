Rund 6000 Gäste kamen zur Premiere der Reise- und Freizeitmesse am Wochenende in die Max-Reger-Halle. "Wir sind überwältigt von den Besucherzahlen", sagt Ilona Stadler, Marketing-Leiterin der Oberpfalz-Medien. Stadler und Alexander Hellwig, Verkaufsleiter der Oberpfalz-Medien, hatten die Veranstaltung in Kooperation mit der Max-Reger-Halle organisiert. "Die tolle Themenbandbreite der Aussteller hat uns begeistert. Es gab viele interessante Vorträge. Von Afrika bis Zypern, vom Elektro-Fahrrad bis zu Wohnmobil und Fitness war alles dabei", freut sich auch der Hallen-Chef Johannes Häring.

Die Fortsetzung ist bereits geplant: Die nächste Reise- und Freizeitmesse ist am Samstag und Sonntag, 11. und 12. November. Dann werde auch das Untergeschoss in das Raumkonzept mit einbezogen, damit die Besucher mehr Platz haben, verspricht Stadler. Auch für die Bühne möchte sie einen neuen Standort finden."Um unseren Kunden entgegenzukommen", so Häring, hätten die Verantwortlichen sich für einen Termin im November entschieden: Denn dann werden laut Aussteller die neuen Reisekataloge veröffentlicht. Besonders Familien würden außerdem oft frühzeitig buchen, um von einem Rabatt zu profitieren, erklärt Häring.Da viele Konzertveranstalter die Max-Reger-Halle zwei bis drei Jahre im Voraus buchen, konnte der große Saal bei der Messe am vergangenen Wochenende nicht genutzt werden. Für ein Klassikkonzert und die Operette "Der Bettelstudent" war der Saal für 800 Zuschauer bestuhlt, der Boden abgestuft, Technik und Bühne aufgebaut, Sänger und Musiker mit Proben beschäftigt. Die Aussteller der Messe brauchen jeweils einen zusätzlichen Tag für den Auf- und Abbau ihrer Stände.In den Saal komme ein Veranstalter nicht so schnell rein, betont der Hallen-Chef. Zwischen Oktober und Mai sei er an jedem Wochenende gebucht. Das ist leider auch zum nächsten Termin der Reise- und Freizeitmesse im November der Fall.