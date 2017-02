Eine Riesengaudi ist er wieder, der Kinderfasching der Narrhalla. Mit Vergnügungen, Musik und Spass. Und mit einer Riesen-Tombola, die für eine lange Schlange sorgt.

(hcz) Der Los-Verkauf hatte noch gar nicht begonnen, da drängten sich schon Hunderte von Kindern davor. Sie wollten ihr Glück versuchen und einen der 600 Preise ergattern. Aber auch ansonsten wartete der große Kinderfasching der Narrhalla am Sonntag in der Mehrzweckhalle mit großen Zahlen auf: Mehr als Tausend große und kleine Besucher zog er an. Zwei erwachsene Gäste machten den Narren dann auch noch eine Freude: Direktor Ludwig Zitzmann von der Sparkasse Oberpfalz Nord und Narrhalla-Ehrensenator OB Kurt Seggewiß überreichten einen 2500-Euro-Scheck an Präsident Gerhard Ertl. "Da es zurzeit keine Zinsen gibt, investieren wir das Geld in unsere Garden", erklärte der Narrhalla-Chef.Die Garden selbst zeigten auf dem Parkett der Halle mehrmals ihr Können. Die Jugendgarde präsentierte ihre Schautänze, die Kindergarde begeisterte unter anderem mit einer fantastischen Pippi-Langstrumpf-Show. Da staunten die kleinen Prinzessinnen, die Feuerwehrmänner, Feen und Piraten. DJ Vadim legte so gut wie alle bekannten und neuen Faschingsschlager und Kinderlieder auf, so dass die Kleinen mit Mami und Papi gerne die Tanzfläche belagerten. Besonders begeistert waren sie, wenn Kinderprinzessin Evelyn und Kinderprinz Lucas zusammen mit Außenministerin und Gardebetreuerin Yasmina Akarkach Bonbons oder Luftballone auswarfen.Für das leibliche Wohl sorgte eine über 20-köpfige Truppe von Narrhalla-Aktiven, darunter Faschingsprinzen und -prinzessinnen der vergangenen Jahre, das Präsidium und der Ausschuss des Vereins. Akarkach wies auf die "Weiberfaschings-Party" am Donnerstag, 23. Februar, um 21 Uhr im "Atemlos" hin, Ertl lud zum "Lumpenball" am Samstag, 25. Februar, ab 21 Uhr in der Mehrzweckhalle.