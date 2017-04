Schon um 7.30 Uhr standen einige Senioren am Montag vor dem Maria-Seltmann-Haus Schlange, um die ersten zu sein, die das neue Veranstaltungsprogramm erhalten und sich sofort für Aktionen anmelden zu können. "Begehrt sind die Fahrten", berichtet Susanne Meichner. Eine Ausflugsfahrt war bereits einige Stunden später ausgebucht, erzählt die Leiterin der Einrichtung. Ziele sind unter anderem die Orchideen im Birgland, Würzburg, ein Zoigl in Erbendorf oder das Weserbergland.

Seniorenbeauftragter Alfons Heidingsfelder unternimmt ebenfalls einige Ausflüge. In der Reihe "OB on Tour" geht es mit Kurt Seggewiß diesmal ins Klärwerk. "Ziemlich viele Ausstellungen" sind von Mai bis Juli neu im Programmheft. Von 2. bis 18. Mai können sich die Besucher eine Ausstellung über Steine von Herbert Riedl aus Wernberg-Köblitz ansehen. Der Sammler bringt vor allem Exemplare aus der Oberpfalz mit. Die BWS-Fotogruppe konzipiert eine Ausstellung über Linien und Strukturen. Interessierte können die Bilder von 22. Mai bis 2. Juni betrachten. Auch eine Präsentation über Karl IV. ist geplant.Viel geboten ist für Senioren, die gerne Sport treiben oder tanzen, erläutert Meichner. Bei Zumba "geht die Post ab", sagt sie. Dauerbrenner seien die Kurse zu Gymnastik und Entspannung. Auch für Ungewöhnliches können sich viele Senioren begeistern. "Jin Shin Jyutsu", bei dem der Körper durch bestimmte Handgriffe relaxen soll, ist bereits ausgebucht. Beliebt sei auch ein Englisch-Kurs für absolute Anfänger. Vorkenntnisse sind dort nicht nötig.Die Computerkurse des Maria-Seltmann-Hauses waren lange Zeit ausgebucht. "Da ebbt jetzt die Nachfrage ab", berichtet Meichner. Renner ist nun Unterricht für den Umgang mit Tablet-PC und Smartphone. Auch das Gesellige kommt im Programm nicht zu kurz, es gibt einige Feiern wie das Mai- oder Sommerfest. Für Senioren sei es wichtig, sich zu treffen und ratschen zu können, erläutert die Leiterin. Außerdem werden unter anderem Konzerte, Theateraufführungen, Radausflüge, ein Schreinerkurs und Musikunterricht angeboten. Die Verantwortlichen wollen immer wieder "den Zeitgeist der Senioren treffen", sagt Oberbürgermeister Kurt Seggewiß.Das beinahe 100-seitige Programmheft mit Veranstaltungen von Mai bis Juli liegt im Maria-Seltmann-Haus aus. Dort können sich Senioren auch für Aktionen anmelden. Im August sind in der Einrichtung Betriebsferien.