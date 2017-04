Für Brauchtumspflege, Geselligkeit und Musikantentreffen stehen die Nordoberpfälzer Musikfreunde seit 26 Jahren. Und für die Förderung des musikalischen Nachwuchses.

Treue Kapellen

"Pioniere der Volksmusik"

(hcz) Die Jugend lag schon dem Gründer Paul Weitensteiner - besser bekannt als "Fuchsen-Paul" - besonders am Herzen. Aber nicht nur die eigenen Jungmitglieder fördert der Verein. In der Jahreshauptversammlung übergaben Vorsitzender Horst Fuchs und seine Stellvertreterin Anita Holub-Franke je 500 Euro an die Jugendblaskapelle Pirk und die Jugendblaskapelle Parkstein.Die beiden Kapellen sind seit über 20 Jahren als Vereine Mitglied bei den Nordoberpfälzer Musikfreunden (NOM). Die Vorsitzenden Simon Knorr und Gisela Weß nahmen das Geld dankend in Empfang und versprachen, es für den Kauf von Instrumenten und die musikalische Ausbildung von Kindern zu verwenden.In ihrem Bericht über die letzten eineinhalb Jahre zählten Fuchs und Holub-Franke 20 Veranstaltungen auf. Von den beliebten Musikantentreffen im Gasthaus "Strehl", beim "Glöckerlbauer", im "Alten Schuster" oder in Waldthurn, Altenstadt/WN und Kötzersdorf bis zu den Fahrten zu Harmonika-Häusern in Freilassing und Brand. Besonders gut angekommen seien die Raunächte zwischen Weihnachten und Neujahr.Für 28. Juli kündigte Holub-Franke eine Gemeinschaftsfahrt zum "Singenden Wirt" in den Bayerischen Wald an. Jugendbeauftragter David Hoffmann berichtete von intensiven Bemühung um Nachwuchsgewinnung und zählte auf, was der Verein jungen Musikern zu bieten habe. Drei Jahre seien diese von Beiträgen befreit, bekämen Zuschüsse zum Kauf von Instrumenten und Noten sowie Unterrichtsgebühren, könnten von der Erfahrung der Älteren profitieren und kostenlos an Workshops, Fahrten und anderen Veranstaltungen teilnehmen. Interessenten sollten sich unter nom-weiden-jugendfoerderung@t-online an ihn wenden. Zur Jugend gehört man bei den NOM übrigens bis 25 Jahren.Die Neuwahlen für die nächsten zwei Jahre verliefen einträchtig. Aus dem Vorstand schieden Karl-Heinz Deisinger und Sophie Dobmann sowie die Kassenprüfer Thomas Grötsch und Theo Helgert aus. Fuchs und Holub-Franke leiten den Verein weitere zwei Jahre "mit Herzblut", so Fuchs. Ebenso bestätigt wurden Kordula Hoffmann als Schriftführerin und Peter Ertl als Schatzmeister. Die Kasse prüfen künftig Erich Marek und Dagmar Schletz. Als Ausschussmitglieder fungieren Franziska Ertl, Günter Franke, Thomas Fritsch, Larissa Möller, sowie David, Sabrina und Philipp Hoffmann.Bürgermeister Lothar Höher würdigte die NOM als "Pioniere der Volksmusik". Durch ihr Engagement werde Stolz auf Sprache und bayerisch-böhmische Musik ausgedrückt. Namens aller anwesenden Stadträte sprach er "höchste Wertschätzung" für alle Volksmusikvereine aus. Günther Magerl lobte den Verein als Aktivposten in der Dachorganisation Heimatring. Vor genau zehn Jahren sei die NOM beigetreten. Georg Stahl, dankte den Vorsitzenden für ihr Engagement und allen, die Verantwortung übernommen hätten. Volksmusik sei ein wichtiger Beitrag zur Heimatpflege. Nach dem offiziellen Teil griffen Wolfgang Butz, Eugen Eberhard und Manfred Döllinger zu ihren Instrumenten und spielten auf.