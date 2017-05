(hcz) Vor der Polka beim Musikantentreffen zum 140. Geburtstag des OWV Weiden stand der Marsch. Und zwar der von insgesamt sechs Flosser Bürger nach Weiden. Am Samstag übergaben sie mit Bürgermeister Günter Stich aus Floß und dem Vorsitzenden des dortigen OWV-Zweigvereins, Karl Kraus, den Wimpel, den sie ein Jahr lang beherbergt hatten, an die Weidener Gruppe. Oberbürgermeister Kurt Seggewiß, die Weidener Zweigvereinsvorsitzenden Alois Lukas und Hans Fröhlich sowie Hauptvereinsvorsitzender Armin Meßner nahmen ihn zu zünftigen Klängen der Bläsergruppe Schreiner (Störnstein) am alten Volksfestplatz entgegen. An wen sie ihn im nächsten Jahr weiter reichen müssen, steht noch nicht fest.

Im Anschluss hieß Lukas im "Postkellersaal" viele Freunde der Volksmusik zum Musikantentreffen willkommen. Franz Hüttner, der sie sonst immer moderiert, fehlte krankheitsbedingt. Er hatte das Treffen aber wie immer organisiert. Statt seiner führte sein Sohn Georg zusammen mit zweitem Vorsitzenden Fröhlich durch den Abend. Sie lasen zwischen den musikalischen Darbietungen lustige und auch zum Nachdenken anregende Geschichten.Die "Neistädter Klarinettenmusik" unter der Leitung von Karl Wildenauer stimmte die Gäste ein. Die Neustädter begeisterten unter anderem mit der "Burgenländer Polka". Leise, feine Stubenmusik bot die Gruppe "Andrersaits" aus Weiden. Zwei Hackbrett-, eine Zither- und eine Gitarrespielerin unter der Leitung von Frizzi Mayer gaben die "Klem-Pauli-Polka" und den "Ramsauer Zwoara"."Buam seids lustig" forderten die fünf "Schwalberer Sänger". Die Männergesangsgruppe aus Schnaittenbach unter der Leitung von Hans Albrecht erfreute auch mit "Im Frühjahr, wenn d' Sunna scheint". "D' Owandn", ein Harmonika- und Tuba-Duo aus Sulzbach-Rosenberg wusste den "neuesten Tratsch aus dem Dorf" ("Jesas, Jesas, mia hom g'lacht") und fragte Zwerchfell erschütternd: "Wolln sie meiner Frau nicht mal die Uhr aufziehn?". Rudi Bergold aus Wernberg-Köblitz sang und spielte auf seinem Akkordeon "Ich bin nur ein Vagabund". Humorvoll berichtete er auch von "Sünden, die so schön sind, dass man sie nicht bereuen kann".