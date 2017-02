"Never change a winning horse", sagt Petra Vorsatz. Sie und Sigrid Schneider sind von ihren "Pferden" so begeistert, dass sie heuer zum 6. Mal mit ihnen ins Rennen gehen. Diesmal an historischer Stätte: im evangelischen Vereinshaus.

Diesmal nur zwei Bands

Vorverkauf läuft

Dort gingen in den 1960er Jahren die berühmten Cola-Bälle über die Bühne. Und dort steigt am Rosenmontag, 27. Februar, die "60's Revival Party". Ein vertrauter Rahmen also für viele Besucher, die wieder mal zur Musik der 1960er Jahre abtanzen wollen. Oder auch für Reinhold Wildenauer von der "Rock Connection", der damals "fast jeden Sonntag bei den Cola-Bällen mit den ,Shouters', Weidens erster Beat-Band, aufgetreten ist".Neben dem Ort hat sich aber auch an der Besetzung etwas geändert. Die Band "Lower Market" ist heuer ausnahmsweise nicht mit von der Party. Dafür - wie gewohnt - "Rock Connection" und "Back Beat". "Mit zwei Bands war der Wechsel ins Vereinshaus möglich", erklärt Petra Vorsatz. Denn die finden auf der Bühne Platz. Mit drei Bands hätte zu viel Tanzfläche geopfert werden müssen."Wir ergänzen uns ausgezeichnet. Die Revival-Partys haben immer viel Spaß gemacht", sagt Horst Petzold ("Rock Connection"). "Wir hoffen, dass der Funke wieder überspringt." Handgemachte Musik und tanzbare Songs verspricht Charlie Hero von "Back Beat", wobei die Band nicht nur Songs von den Beatles und Elvis im Gepäck habe. Auch er erinnert sich gern an die Jugendjahre im Vereinshaus und rechnet damit, dass die Erinnerung auch bei manch einem Besucher neu entflammt wird.Die müssen übrigens nicht unbedingt maskiert antanzen, obwohl Rosenmontag ist. Ob mit Maske oder ohne: "Jeder kann hier Spaß haben", sagt Petra Vorsatz. Diese Lockerheit und die Musik aus den 50er, 60er und 70er Jahren, genau das macht diese "Alternative zu allen herkömmlichen Faschingsveranstaltungen aus", meint Sigrid Schneider. Sie organisiert das Großereignis übrigens zum letzten Mal. Nächstes Jahr um diese Zeit ist sie bereits im Ruhestand und will die Party als Gast genießen.Apropos Genuss: Für das leibliche Wohl sorgt Erwin Voit, wobei auch die Speisekarte an die "Sixties" erinnert: mit Currywurst oder Schaschlik mit Pommes beispielsweise. Die Küche hat bis Mitternacht geöffnet. "Haus, Foyer und der große Saal werden schön illuminiert", verspricht der Pächter. Neben der Cocktail-Bar im großen Saal können die Gäste auch in der Retro-Cocktailbar auf der Galerie einen Drink nehmen.Wie beliebt die Veranstaltung ist, zeigt die Tatsache, dass es aktuell nur noch 70 Sitzplatzkarten gibt. Die Party beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei NT-Ticket. Sitzplatzkarten kosten 18 Euro, Laufkarten 14 Euro. Wer mitfeiern will, sollte sich sputen.