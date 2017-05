Der Kamin auf dem Dach der Umkleidekabine raucht. "Das ist unsere Gastherme, die das Wasser für die Becken heizt", erklärt Reinhard Meier. Wenn am Freitag Abend die ersten Badegäste ins Wasser springen, dürfen sie sich auf kuschelige 30 Grad im Nichtschwimmerbecken freuen.

Offiziell eröffnet das Schätzlerbad am Samstag, 13. Mai, um 9 Uhr. Der Schwimmverein hat aber für alle, die es nicht mehr erwarten können, ein Schmankerl parat: Wer will, kann von 17 bis 20 Uhr die ersten Bahnen ziehen. "Zum Auftakt gibt's auch freien Eintritt", verspricht der SV-Vorsitzende.Doch damit nicht genug. Um 15 und 16 Uhr beginnen Führungen durch die Technik, die sich im Keller des Dusch- und Umkleidegebäudes befindet. Auch die Wellenmaschine wird erklärt. Der Rundgang durch die Unterwelt des Bades dauert etwa 45 Minuten.Seit 1. März werkeln die Mitarbeiter des Schwimmvereins und der Stadtwerke, um das Schätzler nach dem langen Winter wieder flott zu machen. Dazu gehört nicht nur die Reinigung der Becken, sondern auch das 18 Hektar große Areal will gepflegt werden. Große Veränderung standen für diese Saison nicht an, da der Schwimmverein bereits im vergangenen Jahr in viel Neues investiert hat. "Wie zum Beispiel in den Wasserspielplatz am Badeweiher, der sehr gut angenommen wird", blickt Meier zurück.In fünf Wochen dürfte auch der Lärmschutzwall fertig sein, der das Bad von der A 93 abgrenzt. "Darüber werden sich besonders die Camper freuen", sagt der Chef des Schwimmvereins. Er freut sich bei dieser Maßnahme über etwas anderes: "Uns sind dadurch keinen Kosten entstanden." Baufirmen, die sonst nach geeigneten Plätzen für ihren Aushub suchen müssen, konnten ihn im Schätzlerbad loswerden. "Und somit war auch dem SV geholfen."