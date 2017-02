"Das war's", heißt es auf Plakaten. Die Disco "Wolke 7" öffnet am Samstag, 18. Februar, das letzte Mal die Türen im obersten Stockwerk des Gebäudes am Josef-Witt-Platz 1. Damit schließt die einzige Disco mit Dachterrasse in der Stadt. "Wir haben alle eine super schöne Zeit gehabt", sagt Chef Tobias Löffler.

Gründe für den Schlussstrich nennt er auch: "In den letzten Monaten kamen immer weniger Besucher." Die Umsatzzahlen seien entsprechend zurückgegangen. "Es hat sich gezeigt, wie schwierig es in Weiden ist, dauerhaft Publikum über 25 Jahre anzusprechen." Einige Gerüchte über die Besucherflaute, als es sie noch gar nicht gegeben habe, hätten dem Club zudem zugesetzt. Eröffnet hat ihn Löffler mit seiner "VeTo Gastro GmbH" im Oktober 2014. Damals standen viele Hundert Gäste Schlange, um in den ehemaligen Räumen des Tanzstudios Gedreit auf "Wolke 7" zu schweben. "Das war ganze zwölf Monate so", betont Löffler. Am Samstag hofft er noch mal auf so eine große Sause in "dieser super Lokalität", die 500 Gäste fasst. Über deren weitere Verwendung spreche Löffler übrigens gerade mit verschiedenen Gastronomen.