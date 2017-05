Ein Mercedes Benz 300 C von 1956 war der erste Starter, den (von rechts) Stadtrat Karl-Heinz Schell, Stadtverbandspräsidenten Reinhard Meier und ATC-Präsidenten Manfred Gärber auf die Strecke schickten. Bei strahlenden Sonnenschein gaben sie am Sonntag in der Altstadt den Start für die 5. Oldtimer-Ausfahrt über 61,2 Kilometer durch die nördliche Oberpfalz frei. Mehr als 200 Old- und Youngtimer waren angemeldet. Die Strecke führte zur Silberhütte und über Floß zurück. Am Nachmittag präsentierten die Oldtimerfans ihre gepflegten Fahrzeuge. (Bericht folgt) Bild: Dobmeier