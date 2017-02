Der Faschingsball der Schützengesellschaft "Nabtal Wölsendorf" war kein Volltreffer. In den letzten Jahren stets gut angenommen, blieben heuer Besucher fern. Aber DJ Fenkerl und die Auftritte der Stullner Garden brachten trotzdem Stimmung in den Saal.

Dietmar Pösl gekürt

-Wölsendorf. Mit humorvoll gewürzten Ansagen lockerte der Discjockey die Atmosphäre von Beginn an auf. Seine ausgewählten Scheiben mit Oldies, Evergreens und aktuellen Songs lockten die Paare aufs Parkett und sie schwangen eifrig das Tanzbein.Matthias Harrer von der Faschingsgesellschaft Stulln kündigte die Auftritte an. Unter kräftigem, rhythmischem Klatschen marschierten der Elferrat, das Prinzenpaar Sarah I. und Sebastian I mit ihrer Prinzengarde zur Melodie der Europahymne ein und formierten sich vor der Bühne zu einem imposanten Bild. In lockeren Versen begrüßten die Regenten im Wechsel das Publikum und schlossen gemeinsam mit den Zeilen "Nun nimmt die Gaudi ihren Lauf. Darauf ein dreifach kräftiges Stulln, schluck auf!"Nach modernen Rhythmen im Dreivierteltakt zur Hinführung erklang der Kaiserwalzer von Johann Strauss (Sohn) und die Tollitäten boten graziös und anmutig eine überzeugende Tanzleistung. Die Gardemädchen glänzten bei ihrer Darbietung mit exakt abgestimmten Schrittfolgen und fantasievollen Formationen. Zu vorgerückter Stunde begeisterte ihr Showtanz unter dem Motto "Amerika, Land der unbegrenzten Möglichkeiten" das gut gelaunte Publikum. Lautstark applaudierten die Ballbesucher die Präsentationen und immer erscholl aus voller Kehle "Das war spitze!".Schützenmeister Franz Winter nahm die Königsproklamation und die Bekanntgabe der Vereinsmeister 2017 vor. Zum Schützenkönig avancierte Dietmar Pösl. Als erster und zweiter Ritter begleiten ihn Karolina Böckl und Manfred Lintl. Als Schützenliesl ist ihm Erika Forster anvertraut.Die Königsscheibe gewann Manfred Lintl und den Königspokal holte sich Wolfgang Böckl. Zum Jugendkönig kürte sich Beatrice Zenger. Die Jugendscheibe nahm Maximilian Zenger und den Jugendpokal Beatrice Zenger entgegen. Als Schülerkönig darf sich Joseph Schießl bezeichnen. Philipp Weist freute sich über die Schülerscheibe und Joseph Schießl über den Schülerpokal. Sebastian Leitl darf sich Bambinikönig titulieren und die Bambinischeibe aufbewahren. Der Bambinipokal ging an Anna Baumer.Die Vereinsmeisterschaft bei den Herren sicherte sich Patrick Miller und bei den Damen Karolina Böckl. In der Altersklasse schoss Dietmar Pösl die meisten Ringe. Bei der Jugend setzte sich Lukas Domaier, bei den Schülern Joseph Schießl und den Bambini Johanna Schießl an die Spitze. Mit der Luftpistole/Schützenklasse hatte Dietmar Pösl die Nase vorn und bei der Jugend Fabian Zenger.