Sich einmischen

Vier Jahre stand Andreas Schieder an der Spitze der KLJB Unterauerbach. Nun tritt der Vorsitzende ins zweite Glied zurück.

-Unterauerbach. Die Neuwahl des Vorstands stand im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) Unterauerbach. Zügig konnten alle Ämter besetzt werden.Andreas Schieder nannte in seinem Rechenschaftsbericht Veranstaltungen wie die Gestaltung der Maiandachten an der Marklbauernkapelle, die Teilnahme an Fronleichnamsprozessionen, das Maibaumaufstellen, Nikolausbesuche und die Osteraktion im Seniorenheim Neunburg. Zweiter Bürgermeister Franz Grabinger, zugleich Pfarrgemeinderatssprecher der Pfarrei Unterauerbach, lobte die vielen Betätigungsfelder der KLJB. Für die Aktivitäten in der Pfarrei sprach er seinen Dank aus und ermutigte die jungen Leute, sich auch künftig "einzumischen".Die Neuwahl erbrachte folgendes Ergebnis: Erste Vorsitzende Magdalena Fink, Stellvertreter Andreas Schieder, Kassier Michael Uber, Schriftführerin Sara Rieger, Beisitzer Jonas Grabinger und Anna Rieger, Kassenprüfer Simon Grabinger und Georg Rieger. Für die Fahnenabordnung stehen Stefan Fink, Simon Mayer, Christina Schießl und Hannes Grabinger zur Verfügung.Für die nächste Zeit wurden ein Loriot-Abend, ein Weißwurstfrühstück und ein "Spiel ohne Grenzen" vorgeschlagen. Von Gründonnerstag auf Karfreitag beteiligt man sich wieder am Gebet durch die Nacht.