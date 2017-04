Seit zehn Jahren lebt Tobias Woggon seinen Traum und fährt Mountainbike, um sich seine Brötchen zu verdienen. Neben Erfolgen bei nationalen und internationalen Endurorennen, ist sein größter Drang, die Welt vom Sattel seines Rades kennenzulernen.

Kanada und Kappadokien

Bewunderung in Vietnam

(rdo) Es gibt nur wenige Flecken auf dieser Erde, an denen noch nie zuvor ein Mensch gewesen ist. Orte, an denen noch nie ein Mountainbike gerollt ist, gibt es dagegen einige. Mountainbike-Rennfahrer Tobias Woggon nahm die 120 Gäste im Autohaus Geuß mit auf eine Reise zu den Hot Spots dieser Welt, aber auch auf neue Entdeckungstouren mit dem Mountainbike. Unterstützt wurde er dabei von seinem Freund Philip Ruopp, der zweifelsfrei der Underdog unter den MTB-Fotografen ist.Der 29-jährige Woggon, dessen Wurzeln im Oberbergischen Kreis bei Köln liegen, lebt jetzt im oberfränkischen Lichtenfels. Er gab Einblicke in die Entstehungsgeschichte des Mountainbikes, die vor 40 Jahren in Kalifornien mit ersten Ballonrädern begann. Die Reise führte dann in die unendlichen Weiten von Kanada, nach Kappadokien mit seinen unterirdischen Kirchen und wilden Felsformationen oder auch auf die Lofoten, wo sich steile Felswände aus dem klaren Wasser des Atlantiks hoben. Überall erlebte das Duo interessante Geschichten.Mit dem Mountainbike fand Woggon Bewunderung bei Jungs in Vietnam und er entführte seine Zuhörer noch in viele weitere Kulturen. Zu den Touren ist auch der Bildband "The Spirit of Travelling" erschienen. Der Spendenerlös für die Verköstigung im Weidener Autohaus ging an das Hilfsprojekt "Eigene Schritte für Najla", das von der evangelischen Kirchengemeinde St. Markus unterstützt wird.Christian H. Lange von "Jaguar Land Rover Live" hatte die Gäste eingangs in der voll besetzten Ausstellungshalle des Autohauses Geuß begrüßt. Geschäftsführer Jürgen Geuß wies darauf hin, dass der neue Land Rover Discovery 5 an diesem Abend bereits zwei Wochen vor dem offiziellen Verkaufsstart zu besichtigen war. Er biete Platz, um das Mountainbike für geplante Touren im Kofferraum zu transportieren oder auch für die siebenköpfige Familie. Dann müssten die Räder natürlich auf das Dach oder das Heck gepackt werden.