Stadtbad-Förderverein will in WC-Häuschen und Duschen investieren

Mit mehreren Tausend Euro könnten die "Freunde des Stadtbads" heuer wieder eine Maßnahme zur Verschönerung der "Städtischen Freizeitanlage" bezuschussen. Nur: Was genau sollte gemacht werden?

(hcz) Schatzmeisterin Martina Kayser legte in der Jahreshauptversammlung des Stadtbad-Fördervereins die Einnahmen durch die Beiträge der 167 Mitglieder und die letztjährigen Veranstaltungen offen. Eine Anregung zur Verwendung des Geldes kam von Stadtrat Hans Forster: Das in die Jahre gekommene WC-Häuschen und die Duschen im westlichen Bereich gehören sich saniert. Stadträtin Gisela Helgath sah in erster Linie die Stadt gefordert, stimmte aber zu, dass der Förderverein, dem sie seit der Gründung im Jahr 2006 als Vorstandsmitglied angehört, das Projekt fördern wird.Die gute Zusammenarbeit mit Bauhof und Stadtgärtnerei lobte Vorsitzender Andreas Baierl. Er hob hervor, dass das Stadtbad immer beliebter werde. Die Rekordbesucherzahl von über 40 000 im Vorjahr beweise dies, erklärte er.Das zehnjährige Bestehen des Fördervereins habe man mit einer Bilderausstellung, mit einem gut besuchten Sommernachtsfest und dem alljährlich beliebten Kinder- und Familienfest gefeiert. Auch heuer werde es wieder große Veranstaltungen geben. Am 15. Juli ab 18 Uhr ist das Sommernachtsfest und am 30. Juli ab 13 Uhr das Kinderfest mit Kanufahren, Torwandschießen, Glücksrad, Kinderschminken, Hundetaxi und vielem mehr."Bewegtes Wasser ist ein Anziehungspunkt für Kinder und Jugendliche", sagte Ulla Albert. Sie regte die Schaffung eines "Matsch-Spielplatzes" oder einer Wasserpumpe als weitere Attraktion an. Markus Rudnik ("Kanu Weiden") wusste, dass der Nachwuchs sehr gern die Boots-Plattform bei der Brücke als Spielplatz nutzt. Horst Fuchs, Zweiter Vorsitzender des Vereins, betonte, dass die Jugendförderung "ganz oben auf der To-Do-Liste" jeder Gemeinschaft stehen müsse.