Tanzformationen zum Anbeißen, eine Stargate-Videoshow über Weiden und drei Sonnenschutzmittel-Reklamefiguren in kurzen Hosen, die das Gold, das sie auf den Muskeln tragen, auch wirklich wert sind. Der Weidener Stadtball 2017 wird vielen unvergesslich bleiben.

Der Gustl-Lang-Saal der Max-Reger-Halle verzauberte das Publikum mit weichen Farben. Vorwiegend war er in einen Hauch von magischen Blautönen getaucht. Dazu gab es "Highway to Hell", "Kein Schwein ruft mich an" oder "Mack the Knife" von AC/DC, Max Raabe und Robbie Williams. Dafür sorgte die Showband "One & Six" aus Nürnberg mit Sängerin Brigitte und vier Streicherinnen. Zusammen grasten sie die Popcharts ab, hatten aber auch das Zeug dazu, wohlgeraten jeden Wiener-Walzer-Ball zu beschallen.Der Weidener Stadtball 2017 brachte alles mit, was für eine Gute-Laune-Garantie nötig ist. Die Frau hinter den Kulissen, Eventmanagerin Gertrud Wittmann, zeichnete Oberbürgermeister Kurt Seggewiß höchstpersönlich mit einem Blumenstrauß aus. Und als es um Mitternacht ans große Büfett ging, zog so mancher die Bilanz, dass die kaum begonnene Faschingssaison bereits jetzt einen Höhepunkt hatte, der kaum noch zu toppen sein wird.Ein starkes Argument auch für Besucher von auswärts: Unter den Gästen weilten der Marienbader Bürgermeister Petr Tresnák und Kommandant Colonel Lance Varney aus Grafenwöhr, aber auch der Chef des Artilleriebataillons 131, Oberstleutnant Christian Kiesel und Oberstleutnant Stefan Zrenner. Die SPD- und CSU-Stadtratsfraktionen waren mit hoher Schlagzahl vertreten.Der Schwarz-Weiß-Ball war eine Wohlfühl-Party. Im Untergeschoss bekam jeder Gast ein Glas Sekt. Dazu am Eingang den aktuellen Weidener Jahreskalender. Oben im Saal kümmerten sich zahlreiche Servicekräfte um das Wohl der Besucher. Die Narrhalla stattete mit Präsident Gerhard Ertl sowie dem Prinzenpaar Nadine I. und Markus I. einen Besuch ab und präsentierte ihren Showtanz nach Andreas-Gabalier-Vorlage.Gleich zwei Mal tanzten Formationen der Tanzschule Höllriegl, die Mitternachtsshow gestaltete das Trio "LaMetta" mit Zeitlupenakrobatik, im Foyer drückte ein Fotograf aufs Knöpfchen und fürs "Tischlein-deck-dich"-Programm zur Geisterstunde zeichnete die Gastronomie Hüttel zuständig. Als unten im Saal nichts mehr ging, wechselten die Gäste ins Obergeschoss in den Schlör-Saal zur After-Show-Party mit DJ.___Weitere Ball-Bilder im Internet: