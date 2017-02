98 Sportler erwerben beim Turnerbund Weiden das Deutsche Sportabzeichen. Viele nicht das erste Mal - einige Teilnehmer sind seit Jahrzehnten am Start.

Sportleiter Erich Kummer überreichte das Deutsche Sportabzeichen 2016 im Vereinsheim Almrausch. Der Rückblick zeigte, dass die Teilnehmerzahl im vergangenen Jahr rückläufig war, bei den Jugendlichen um 36 Prozent. 31 Abnahmetage und zwei Radfahrprüftage standen zur Verfügung, 98 erfolgreiche Teilnehmer nahmen diese wahr.37 Jugendliche waren mit Erfolg dabei, für 10 davon war es die Premiere. Von 61 Erwachsenen waren 14 das erste Mal am Start. 6 Jubilare wurden für die Sportlerehrung an die Stadt Weiden gemeldet, zudem 8 Teilnehmer, die das Sportabzeichen schon über 30 Mal abgelegt haben. Von allen Teilnehmern haben 64 das Abzeichen in Gold erworben. An 14 Jubilare wurde das Deutsche Sportabzeichen mit der Zahl 5, 10, 20, 25, und 45 mit Urkunden verliehen, unter den erfolgreichen Teilnehmern befand sich Spartenleiter Kummer mit der inzwischen 45. Wiederholung. Die höchste erfüllte Abnahme war Josef Liebisch mit 49.Außerdem haben neun Teilnehmer das DLV-Mehrkampfabzeichen in Gold erreicht. Rudi Netzel in der 15. Wiederholung, Albert Prieschenk (11), Karl Schmid und Wolfgang Voß (8), Reinhold Schubert (6), Susanne Schubert Jugend (5), Josef Liebisch (4), Schlosser Klaus (3) und Harald Dirnberger (1). BLSV-Kreisvorsitzender Ernst Werner und der Präsident des Stadtverbands für Leibesübungen, Herbert Tischler, appellierte an alle Teilnehmer, das Angebot jedes Jahr neu zu nutzen und das Abzeichen mit Stolz zu tragen. TB-Vorsitzender Bernhard Schlicht, Tischler und Ernst Werner überreichten die Urkunden mit Abzeichen.Die Jubilare sind: Erich Kummer (Gold, 45 Wiederholungen), Gertraud Greiner (Gold, 25), Klaus Schlosser (Gold, 20), Ilona Fiala (Silber, 10), Karl Schmid, Reinhold Schubert und Klaus Meier (jeweils Gold, 10), Birgit Megges (Silber, 5), Christiane Vicupa, Wilfried Doll, Elke Doll, Hans Soderer, Ulrike Aures und Wolfgang Dietl (jeweils Gold, 5). In der Saison 2017 finden die Abnahmen ab 4. Mai und danach an jedem Donnerstag ab 18.30 Uhr auf dem Realschulsportplatz statt. Schwimmprüfungen können nach Voranmeldung donnerstags ab 20 Uhr im Realschulschwimmbad abgenommen werden. Die Radfahr-Prüftermine sind 16. Juli und 10. September.