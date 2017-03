Gerüchte von TV-Bildschirmen, die plötzlich schwarz bleiben, geistern durch die Unterhaltungswelt und lassen TV-Fans ratlos zurück. Viele Fernsehzuschauer wissen nur: Ab heute sehen sie möglicherweise nichts mehr. Viele Nutzer müssen sich aber überhaupt keine Gedanken machen.

Meist neuer Receiver nötig

Wo gibt es in der Region DVB-T2 HD? In Amberg empfangen Nutzer die öffentlich-rechtlichen Programme über Dachantenne. Ab Herbst 2018 reicht eine Außenantenne.



In Sulzbach-Rosenberg und Kemnath soll der Empfang der öffentlich-rechtlichen Programme ab heute möglich sein. Allerdings gibt es keine Aussage zur Signalstärke.



In Weiden, Neustadt/WN, Tirschenreuth ist der Ausbau ab Herbst 2018 geplant. (tsa)

Weiden/Amberg. Die Umstellung von DVB-T auf DVB-T2 HD betrifft nur Fernsehnutzer, die bereits über Antenne ihr Programm empfangen. Kabel- und Satellitennutzer können sich weiterhin im Fernsehsessel zurücklehnen. Sie können ihre Sender weiter wie bisher empfangen.Der Übergang zum neuen System läuft bereits seit Mai 2016, in Bayern in den Ballungsräumen um München und Nürnberg. Dort wurden die Sender München, Nürnberg, Büttelberg, Dillberg und Wendelstein umgerüstet. In deren Sendebereich können Antennen-Nutzer kostenlos die HD-Programme von Das Erste, RTL, Prosieben, Sat1, Vox und ZDF sehen. Ab heute sind 40 Programme in HD empfangbar. Das sind zur Hälfte freie Öffentlich-Rechtliche und verschlüsselte Private, die Freenet-TV laut der offiziellen Informationsseite im Internet ( www.dvb-t2hd.de) als einziger Provider in Deutschland anbietet. Sat1, Prosieben, Vox und RTL sind während des Probebetriebs verschlüsselt, aber kostenlos. Das Privat-TV kostet nach einer dreimonatigen Gratis-Phase monatlich fünf bis sechs Euro. Eine unverschlüsselte Ausstrahlung der Privatsender in alter SD-Auflösung gibt es nicht. Wer Privatfernsehen schauen will, sieht es zwangsläufig in HD und muss dafür zahlen. Die Freischaltung von Freenet-TV soll über Prepaid-Angebote auch ohne Vertrag möglich sein. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkprogramme kosten nichts extra - der Rundfunkbeitrag deckt das ab.Alte Fernsehgeräte können DVB-T2 HD nicht empfangen. Zuschauer brauchen entweder eine Set-Top-Box oder einen neuen Flachbildfernseher mit DVB-T2-HD-Empfangsteil. Geeignete Receiver sind durch das Freenet-TV-Logo und das DVB-T2-HD-Logo gekennzeichnet. DVB-T2-fähige Fernseher lassen sich durch eine Schnittstelle aufrüsten. Die Deutsche TV-Plattform hat eine Liste geeigneter Geräte veröffentlicht. Die Internetseite ( www.tv-plattform.de) gibt Auskunft über TV-Geräte, Digitalempfänger und Antennen. DVB-T2-HD-Empfänger kriegen auch DVB-T-Programme rein, umgekehrt nicht. Alte DVB-T-Antennen funktionieren weiterhin.___Weitere Informationen und Empfangscheck: