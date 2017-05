Pfarrer Antony Soosai wechselt zwar im September von Neunkirchen St. Christoph in die Pfarrei Otzing bei Plattling. Aber der 56-jährige Inder bleibt dem Verein "Hoffnung für Menschen" erhalten. "Die gute Sache muss ja weitergehen."

Niere entnommen

Die Projekte Das aufwändigste Projekt des Vereins sind die drei Kinderdörfer in Manakudy, Chinathurai und Kursady. Für die 88 Kinder und ihre Kinderdorfmütter ist der Verein voll verantwortlich. Mit jährlich 360 Euro kann das Leben eines Kindes oder einer Mutter finanziert werden (etwa 1 Euro pro Tag). Neuerdings sind Finanzierungslücken bei den Ausbildungskosten entstanden. Die Kinder sind groß geworden. Schule und College kosten Geld.



Über den Verein laufen 1000 Patenschaften. Mit 100 Euro pro Jahr wird Kindern die Schulausbildung ermöglicht. Mit 240 Euro pro Jahr kann der Lebensunterhalt von armen Familien , meist Witwen mit Kindern, unterstützt werden. Weiterhin gibt es Studienbeihilfen (200 Euro) und Studienpatenschaften (600 Euro). Einmal im Jahr erhalten die Paten einen Brief ihrer Schützlinge. (ca)

Vorsitzender Thomas Ebnet tüftelt schon an technischen Möglichkeiten für Konferenzschaltungen und ist guter Dinge. Auch das langjährige Vorstandsmitglied Barbara Loughran-Dietz befindet sich zeitweise im Allgäu und arbeitet unvermindert mit.Die "gute Sache" hat nämlich inzwischen Dimensionen angenommen, welche die Vereinsgründer Soosai und Horst Heider 2004 nicht geahnt hätten. Die Schallmauer ist jetzt durchbrochen: 1000 Patenschaften bestehen zu südindischen Bedürftigen. Darunter sind Patenschaften für Großfamilien, Kinder, Studenten, Behinderte, Wohneinheiten in den drei Kinderdörfer - und jetzt brandneu "Slum-Patenschaften".Geht nicht, gibt's nicht. Vor gut zehn Jahren ließ sich Soosai nicht von der ehrgeizigen Idee von drei vereinseigenen Kinderdörfern abbringen. Eröffnung war 2008. Heute leben 88 Kinder mit ihren "Müttern" in elf Häusern nach dem Vorbild der SOS-Kinderdörfer. Die ersten Schützlinge sind auf dem College. Bestes Beispiel: die 21-jährige Mutharasi, die als Krankenschwester anfängt. Ohne die Hilfe aus Weiden würde das Waisenmädchen auf den Straßen Nagercoils betteln gehen.Andere hausen noch auf der Straße, teils unter Planen auf Lehmboden. Auf ihren jährlichen Reisen war die Gruppe aus der Oberpfalz immer wieder an den zwei Slums der Bezirkshauptstadt vorbeigekommen. Dort herrscht bitterste Armut. Kein ungefährliches Terrain, das der Vorstand 2011 erstmals besuchte. Der örtliche Caritas-Direktor bat die Oberpfälzer Organisation direkt um Hilfe. In den zwei Slums leben 269 Kinder, von denen 30 bis 40 Prozent überhaupt nicht zur Schule gehen. Ebnet: "Das können sich die Eltern gar nicht leisten." Schulgeld, Schulsachen, die Uniform, das Mittagessen - unbezahlbar.Mit Hilfe von zwei örtlichen Teams hat "Hoffnung für Menschen" jetzt das Kunststück geschafft, dass alle Slum-Kinder die Schule besuchen. Die Teams stehen unter Leitung einer weiblichen Ehrenamtlichen, einer gebildeten Inderin, die ihr ganzes Engagement einbringt. Ein "weiblicher Antony". Der Kostenpunkt: Nötig sind 60 Euro pro Kind und Jahr. Für europäische Verhältnisse ein Klacks, für die Slum-Kinder die große Wende in ihrem Leben. Unterstützt werden nicht nur Christen, auch Hindus und Muslime.Pfarrer Soosai ist sich sicher: Ohne diesen Schulbesuch würden viele der 269 Kinder zu Dieben und Bettlern werden müssen. Die Vorstandsmitglieder aus Weiden haben in den 14 Vereinsjahren unglaubliche Wendungen erlebt. Ein außergewöhnliches Schicksal hat beispielsweise die 19-jährige Deepa hinter sich. Als die Mutter starb und der Vater neu heiratete, wurde sie von der Stiefmutter von früh bis spät im Haushalt eingespannt. Wenn die Milch überkochte, verbrannte die Stiefmutter ihr den Arm mit einem heißen Eisen. Die Narben hat das Mädchen heute noch - auch die Narbe von der Entnahme einer Niere, mit deren Erlös die Haushaltskasse aufgebessert wurde. Als Neunjährige setzte sich Deepa in einen Bus und fuhr bis zur Endstation. Der Fahrer brachte das weinende Kind in das Kinderdorf von "Hoffnung für Menschen".Wie jedes Jahr brach im März eine Gruppe aus der Oberpfalz nach Südindien auf. In Nagercoil traf man sich mit den sechs Pfarrern, die vor Ort das Geld verteilen und auf Cent und Rupie abrechnen. "Unsere Mitreisenden waren überrascht von der Dimension und der Genauigkeit", sagt Ebnet. Ein Höhepunkt war der Familientag, bei dem die Paten ihre Schützlinge trafen, teils zuhause. Soosai war selbst wieder überrascht von den vielen Erfolgsgeschichten: "Wir geben nicht bloß Geld. Wir schenken Hoffnung, Mut und Kraft, sich ein Leben aufzubauen."___Weitere Informationen: