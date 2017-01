Zugefrorene Gewässer locken zum Schlittschuhlaufen oder Eishockeyspielen. Für viele ein Traum. Der kann sich jedoch schnell in einen Alptraum verwandeln, wenn die Eisdecke nicht dick genug ist. Trotz der anhaltenden Kälte ist Peter Sirtl skeptisch, dass das schon so ist.

Mindestens 15 Zentimeter

Seltene Unfälle

Es bleibt kalt

Was ist zu beachten? Peter Sirtl gibt Tipps, wie man sich auf zugefrorenen Gewässern zu verhalten hat. Und was zu tun ist, wenn jemand einbricht.



Grundregel



Niemals alleine aufs Eis gehen, möglichst mindestens zu zweit.



Eisoberfläche beachten



Nie aufs Eis gehen, wenn das Eis dunkle Stellen aufweist oder milchig und trüb ist, wenn Luftblasen eingefroren sind oder Wasser herausblubbert.



Im Fall eines Unfalls



Die Arme weit auseinander spreizen. Versuchen, Halt zu finden, nicht unter die Eisdecke zu geraten und sich bäuchlings aufs Eis zu ziehen. Vor allem: Ruhe bewahren.



Als Zeuge eines Unfalls



Zuallererst einen Notruf absetzen. Dann versuchen, dem Eingebrochenen einen Schal, Ast oder ein Kleidungsstück zuzuwerfen. Am Bauch zur Unfallstelle robben und die Person aus dem Wasser ziehen. Immer in die Richtung, aus der man gekommen ist. (jut)

Obwohl es in den letzten Tagen bitterkalt war, zweifelt der Technische Leiter der Kreiswasserwacht Weiden und Neustadt noch an der Tragfähigkeit der Gewässer. Die Frage, ob man die Weiher, Seen und Flüsse schon betreten kann, beantwortet Sirtl sowohl mit Ja als auch mit Nein. Die meisten Gewässer würden einzelne Personen wohl aushalten, erklärt der Wasserwachtler zähneknirschend. Komplett überzeugt scheint er noch nicht zu sein und warnt: Vor allem für Gruppen sei es noch sehr gefährlich.Das komme davon, weil die Gewässer so unterschiedlich seien: "Weiher, die zum Beispiel von Grundwasser gespeist werden, sind an manchen Stellen noch dünn." Sirtl berichtet: "In Eschenbach am Rußweiher wurde letzte Woche eine Bohrung gemacht. Da war die Eisdecke nur 8 Zentimeter dick." Damit mehrere Menschen aufs Eis können, müsse das Eis jedoch mindestens 15 Zentimeter haben, sagt der Experte. Auch die Flüsse seien nicht tragfähig. Selbst die langsam fließenden. "Das ist sehr gefährlich. Ich war gerade erst in Pressath, auf die Haidenaab würde ich auf keinen Fall drauf gehen", warnt Sirtl. Genau wie bei tieferen Gewässern. Denn je tiefer und größer ein See oder Weiher ist, desto größer sei die Unterströmung und desto mehr sei das Wasser in Bewegung. Das erschwere das Einfrieren.Peter Sirtl würde ohnehin noch warten, aufs Eis zu gehen: "Sollte es die ganze Woche so knackig kalt bleiben bis zum Wochenende, dann kann man gefahrlos auf die Eisfläche." Die Eisflächen werden von den Gemeinden freigegeben, sagt der Technische Leiter der Kreiswasserwacht. Wer sich nicht sicher ist, solle dort anrufen.Der letzte Rettungseinsatz der Wasserwacht wegen einer im Eis eingebrochenen Person liege rund fünf Jahre zurück. "Bei Dießfurt. Das war aber ein Kiesweiher mit Häusern in der Nähe. Die Leute haben damals umsichtig gehandelt, die Person aus dem Eis gezogen und in ein Haus gebracht." In Weiden und im Landkreis Neustadt seien solche Unfälle äußerst selten, sagt Peter Sirtl.Auch in den nächsten Tagen soll es kalt bleiben. Dann könne man laut dem Technischen Leiter der Wasserwacht auf den Gewässern der Region gefahrlos Schlittschuhlaufen oder Eishockey spielen. Dafür ist allerdings die entsprechende Ausrüstung nötig. Die zwei Weidener Sportgeschäfte haben noch Schlittschuhe im Angebot, wie die beiden Geschäftsführer mitteilten.Eishockeyschläger sind nur noch bei Sport Fehr verfügbar, Sport Sperk hat bereits alle Schläger verkauft. Bei Winterartikeln wie Skiunterwäsche, Handschuhen und Mützen gibt's dagegen keine Engpässe. "Die können wir bis Ostern verkaufen", sagte Josef Haberkorn von Sport Sperk. Dank der Kälte läuft es in beiden Sportgeschäften derzeit blendend, betonten die zwei Geschäftsführer. Christian Fehr erklärte: "Alles, was warm hält und macht, geht super."