(rdo) Bob, der Baumeister, lässt grüßen. Beim "Turmbau zu Weiden IV" mit Holzklötzen schufen die jungen Mitwirkenden eine spannende Kombination aus Raum und Bild. Denn zusätzlich zur Konstruktion wurden erstmals aus den Steinchen ergänzende Bilder gelegt.

Sechs Teams mit bis zu drei Baumeistern verbauten in über zweieinhalb Stunden die bunten Klötzchen zu sehenswerten Kunstwerken. Die Jury - Organisatorin Irene Fritz ("Kunstbau") und Architekt Stefan Kunnert - beurteilten die Arbeiten. Zur Preisverleihung gratulierten Wolfgang Herzer vom gastgebenden Kunstverein und Schirmherrin Maria Seggewiß. Den Sonderpreis "Bau und Bild" holten sich Leo und Lena Nickl mit dem Londoner Wahrzeichen Big Ben. Die Farbgestaltung lösten Robert Hammer und Theo Weber mit einem pyramidenartigem Gebäude am besten. Dem Jüngsten Jeremias Kraft (8) gelang das Kanzleramt in Berlin. Der Nachbau des Pantheons in Rom von Bastian Zötzl war der Jury den Preis für Bauhistorie wert. Der Konstruktionspreis ging für eine Burganlage mit Brücke und Brunnen an Adrian Schraml, Linus Winter und Julian Weiß.