Die Badesaison soll kommende Woche starten. Dann werden das Wasser angestaut und das Kinderbecken beheizt. Trotzdem herrscht jetzt schon großer Auftrieb im Stadtbad.

(hcz) Flaschen, Kronkorken, Papier und sogar eine Waschmaschinentrommel kamen bei der Aktion zutage, die sich an ein Vorstandstreffen anschloss: Die "Freunde des Stadtbads" um Vorsitzenden Andreas Baierl bereiten sich auf den Beginn der Badesaison vor. Zwei sehr beliebte Veranstaltungen des Fördervereins sind schon geplant. Das Sommerfest wird am 15. Juli stattfinden. Das große Familien- und Kinderfest steigt wie immer am ersten Sonntag in den großen Ferien, am 30. Juli.Auch beim Kinderbürgerfest präsentiert sich der Verein, sagten Baierl und Stellvertreter Horst Fuchs. Kassierin Martina Kayser berichtete, dass der Verein jetzt 165 Mitglieder zählt.