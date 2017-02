Auf dem Markt gibt es viele Versicherungsvarianten. Doch welche Vorsorge ist tatsächlich notwendig? Elisabeth Graml von der Verbraucherzentrale Bayern klärt in ihrem Vortrag bei den Oberpfalz-Medien auf.

Ein Muss für jeden

Unnötiger Luxus

Eine private Haftpflichtversicherung ist ein Muss Elisabeth Graml

Wichtige und unnötige Versicherungen Unverzichtbar



Haftpflichtversicherungen



Berufsunfähigkeitsversicherung



Krankenversicherung



Rentenversicherung



Pflegeversicherung



Wichtig



Unfallversicherung



Hausratversicherung



Gebäudeversicherung



Rechtsschutzversicherung



Reisekrankenversicherung



Risikolebensversicherung



Sinnvoll



Autoschutzbrief



Reiserücktrittversicherung



Glasversicherung



Fahrradversicherung



Schmuckversicherung



Kunstversicherung



Unnötiger Luxus



Reisegepäckversicherung



Brillenversicherung



Sterbegeldversicherung



Insassenunfallversicherung



Tierkrankenversicherung



Krankenhaustagegeld

"Eine Versicherung ist immer mit einem bestimmten Lebensrisiko verbunden", erklärt Elisabeth Graml von der Verbraucherzentrale Bayern. Als Laie ist es zumeist schwierig zu unterscheiden, welche Versicherung tatsächlich etwas nützt. Das Kursangebot der Oberpfalz-Medien hat Graml als Gastreferentin eingeladen, um Zuhörern Frage und Antwort zu stehen.Laut Graml greift bei Versicherungen das sogenannte GAU-Prinzip (Größter anzunehmender Unfall). Gemeint ist die Höhe des Risikos, das abgesichert wird. "Bevor Sie eine Versicherung abschließen, sollten Sie ihren Bedarf klären. Bei Risiken, deren Eintritt ein finanzielles Desaster für den Einzelnen bedeutet, muss man versichern", erklärt die Expertin. "Doch Risiken, deren Eintritt kalkulierbar sind, sollten unversichert bleiben." Als Beispiel nennt Graml die Brillenversicherung. "Eine Brille kann ich im Schadensfall bezahlen. Doch bei einem Personen- oder Sachschaden kann es schnell in die Tausende gehen." Aber welche Versicherung ist notwendig?Unverzichtbar seien zum Beispiel Haftpflichtversicherungen jeglicher Art. "Eine private Haftpflichtversicherung ist ein Muss", betont Graml. Schüler, Studenten oder Auszubildende sind meist noch bei den Eltern mitversichert. Denn laut dem Bürgerlichen Gesetzbuch ist jeder Bürger dazu verpflichtet, einen Schaden, den er jemandem verursacht hat, zu begleichen. Generell zahlt die Private Haftpflicht bei Person- oder Sachschäden und sich daraus ergebenden Vermögensverlusten wie bei Arbeits- oder Verdienstausfall.Bei Sachschäden spielt der Zeitwert eine besondere Rolle. "Bei einem 15 Jahre alten Schrank kann ich keinen Zeitwert mehr erwarten. Ist er allerdings antik, sieht die Sache schon wieder anders aus." Zu beachten gilt für Hausbesitzer, dass die Private Haftpflicht nur bei Einfamilienhausbesitzern zahlt. "Ist eine Wohnung vermietet, braucht man die Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht", so die Expertin. Für Fahrzeuge ist ebenfalls eine zusätzliche Haftpflicht nötig: "Das ist gesetzliche Pflicht. Ohne Versicherung wird Ihnen schnell die Zulassung entzogen.""Stellen Sie sich einen Bäckermeister vor, der plötzlich eine Mehlstauballergie bekommt. Aufgrund der Allergie kann er seinen Beruf nicht mehr ausüben. Für einen solchen Fall braucht es eine Berufsunfähigkeitsversicherung", erklärt Graml. "Wer eine reine Unfallversicherung hat, vergisst, sich für viele andere Fälle abzusichern." Erst eine Berufsunfähigkeitsversicherung schließe etwaige Erkrankungen wie Krebs oder Nervenerkrankungen mit ein.In den Policen könnten aber auch einige Fallen lauern, etwa eine sogenannte "abstrakte Verweisung". Hier sei auf eine schwammige Ausdrucksweise zu achten, etwa: "Eine vollständige Berufsunfähigkeit liegt vor, wenn der Versicherte infolge Krankheit, Körperverletzung oder Kräfteverfall, die ärztlich nachzuweisen sind, voraussichtlich außerstande ist, seinen Beruf auszuüben oder eine andere Tätigkeit, die aufgrund seiner Ausbildung und Erfahrung ausgeübt werden kann und seiner bisherigen Lebensstellung entspricht."Bei einer solchen Formulierung könne es passieren, dass die Versicherung im Ernstfall nicht zahlt, sondern den Betroffenen auffordert einen anderen Beruf auszuüben. "Der Bäckermeister könnte zum Beispiel Pakete austragen", führt Graml ihr Beispiel fort. Hinzu kommt, dass der Versicherte eine lange Laufzeit wählen sollte. "Am besten bis zum Eintritt ins Rentenalter - 67", rät die Expertin. Sie weist die Zuhörer noch darauf hin, dass der Versicherte dazu verpflichtet sei, bei gesundheitlichen Fragen genaue Antworten zu geben. "Wenn die Versicherung nach einer Prüfung herausfindet, dass Sie falsche Angaben machten, wird nichts bezahlt".Als dringend notwendig erachtet die Referentin zudem die Kranken- und die gesetzliche Renten- sowie Pflegeversicherung. Bei der letzteren erklärt Graml die Änderungen, die seit diesem Jahr gelten. Schon allein der Wechsel von Pflegestufen in Pflegegrade bringe diverse Veränderungen mit sich. "Grundsätzlich gibt es viele Verbesserungen im Gegensatz zum alten System", meint Graml. "Allerdings steht es noch auf dem Prüfstand. Bisher ist die Zeit noch zu kurz, um genaue Folgen abschätzen zu können. Gerade, was die Pflegeheime angeht, müssen sich alle Neuerungen erst noch einspielen." Die Expertin empfiehlt, Zusatzversicherungen abzuschließen. Denn wenn es zu einem Pflegefall kommt, könne es schnell den Geldbeutel treffen. Hier bieten sich Pflegekosten-, Pflegetagegeld- oder eine Pflegerentenversicherung an.Immer wieder würden auch Versicherungen angeboten, die unnötig seien. Unter anderem rät Graml davon ab, eine Sterbegeldversicherung abzuschließen. "Diese laufen endlos lange. Zumeist kommt es nie zur Auszahlung. Gerade wenn man bedenkt, wie viele Jahre das in Anspruch nimmt, sollte man diese Versicherung eher lassen." Laut der Expertin nützt eine Insassenunfallversicherung in einem Einzelfall nicht viel, und bei einem Unfall zahle die Unfallversicherung auch für die Insassen mit. Eher auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten seien: Reisegepäck-, Glas- und Fahrrad-, Krankenhaustagegeld- oder eine Tierkrankenversicherung.