aus der Vogelperspektive sehen die Delegierten des Heimatrings in ihrer jüngsten Versammlung. Alois Laumer, seit 40 Jahren passionierter Drachenflieger, zeigt gestochen scharfe Bilder der von der Stadt und der Landschaft ringsum.

Viele Termine

(hcz) Mit einem "motorisierten Hängegleiter" oder auch einem "Ultraleicht-Trike" war der 66-jährige Studiendirektor a. D. zu allen Jahreszeiten unterwegs. Aus über 400 Metern Höhe lichtete er mit einer sogenannten "Bridge-Kamera" kommunale Einrichtungen, Industrieanlagen, Schulen und Baustellen ab. Unterlegt mit geschichtlichen Daten und Fakten bot Laumer einen interessanten Streifzug durch Weiden und sogar einige Vergleichsaufnahmen von Amberg, Neumarkt und Tirschenreuth. Die Besucher dankten mit langanhaltendem Applaus, Heimatring-Vorsitzender Günther Magerl mit einem kleinen Präsent.Im Rückblick auf den Leseabend im Zuge der Literaturtage stellte Magerl fest, dass dieser extrem gut angekommen sei. Auch nächstes Jahr - obwohl dann keine Literaturtage stattfinden - werde der Heimatring in Zusammenarbeit mit Buchhändler Martin Stangl eine Lesung organisieren. Die Osterbrunnen-Weihe sei von den Bürgern ebenfalls gut angenommen worden, berichtete Magerl. Er dankte besonders den "Altbairischen". Deren Nachwuchs in seinen hübschen Trachten habe ein schönes Bild abgegeben und die 180 Eier, die die Kinder verteilten, seien im Nu vergriffen gewesen. Leider sei bereits am nächsten Tag eine ganze Reihe von Eiern durch unvernünftige Personen zerstört gewesen. 24 Eier mussten ersetzt werden.Am Montag, 1. Mai, wird am Unteren Markt wieder ein Maibaum aufgestellt. Um 14 Uhr startet der Festzug ab der Volkshochschule, zieht die Allee entlang und durch das Obere Tor in die Altstadt. Vor dem "Alten Eichamt" findet nach der Aufstellung des Maibaums ein Fest mit Musik und Tanz statt. Zahlreiche Gemeinschaften hätten sich bereits zur Teilnahme angemeldet, sagte Magerl. Der Tagesausflug des Heimatrings wird die Delegierten heuer nach Würzburg führen.Stadtheimatpfleger Günter Alois Stadler wies darauf hin, dass der allmonatliche Volkstanzabend im DJK-Heim diesmal eine Woche später als sonst stattfindet, also erst am 25. April. Am 6. Mai um 20 Uhr gebe es einen großen Volkstanzabend mit den "Ponnather Boum" in der "Almhütte". Horst Scheiner wies auf zahlreiche Sonderausstellungen anlässlich des 45-jährigen Bestehens des Eisenbahnmuseums hin. Den Auftakt bildet die Öffnung am Karfreitag von 13 bis 18 Uhr.Margareta Czichon vom Obst- und Gartenbauverein lud zu einem Rosenschnittkurs im Vereinsgarten am 22. April ab 9 Uhr ein. Am 6. Mai gibt es von 10 bis 13 Uhr eine Pflanzentauschbörse. Stadtrat Alois Lukas kündigte die Jahreshauptversammlung des Oberpfälzer Waldvereins an. Anlässlich des 140-jährigen Bestehens des Zweigvereins darf dieser die Jahreshauptversammlung des Hauptvereins mit interessantem Programm und schöner Wanderung ausrichten. Kulturamtsleiterin Petra Vorsatz kündigte die Wanderausstellung "Verehrt - verfolgt - vergessen" an. Eröffnet wird sie am Mittwoch, 19. April, um 18 Uhr im Kulturzentrum Hans Bauer.