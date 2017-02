Das "W 2" an der Regensburger Straße war 15 Jahre lang eine der ersten Adressen für Nachtschwärmer. Dann hieß die Disco "Crown". Im Januar 2016 schloss auch sie. Ab März aber lohnt es sich wieder, dort anzutanzen. Aus dem ehemaligen "W 2" wird das "Werk 2".

Die Bar steht schon. Die Bühne auch. Drum herum verleiht der Boden in Betonoptik den Räumen einen cleanen Fabrikhallen-Chic. Dazwischen wuseln die Handwerker. Hier muss noch ein bisschen Farbe an die Wand, dort noch die Lichtanlage verkabelt werden. Die Vorbereitungen bis zur Eröffnung des "Werk 2" an der Regensburger Straße liegen in den letzten Zügen."Werk 2": So heißt die neue Disco, die Betreiber Daniel Zienert lieber als Kultur- und Eventhalle bezeichnet wissen will. Sie eröffnet am Samstag, 4. März, dort, wo ab der späten 90er Jahre die Kult-Disco "W 2" die Massen angezogen hat: gleich hinter dem Musikcafé "Hemingway", schräg vis à vis der Polizeiinspektion.Die Räume hat Zienert von den "Hemingway"-Chefs Albert und Christiane Bauer gepachtet. Bis zu 800 Leute finden dort auf drei Ebenen Platz. Und ihnen soll einiges geboten werden, erklärt Zienert. Er spricht von Konzerten, Live-Acts über Comedy bis hin zu einem Kinderfasching oder einer Buchvorstellung. Und er will die legendären Ü 30-Partys wieder aufleben lassen, die einst im Josefshaus, im "Nightzone" oder eben auch im ehemaligen "W 2" die feiernden Massen angezogen haben. "Damals kamen die Leute bis aus Bayreuth zum Feiern." Daran anzuknöpfen, ist das erklärte Ziel. "Wir wollen bei unseren Partys auch wieder vermehrt die Leute aus dem Weidener Umland zu uns in die Stadt locken." Bleibt die Frage, ob sich Zienert und sein Geschäftsführer Patrick Zeitler, die seit Dezember 2015 auch gemeinsam das "Hashtag" betreiben, mit dem "Werk 2" nicht selbst Konkurrenz in der Stadt machen? "Nein", wehrt Zienert ab. "Das ,Hashtag' ist für eher gehobene Gäste zwischen 20 und 30 Jahren." Beim Klientel im "Werk 2" wolle er sich dagegen nicht einschränken: "Von 16 bis 50 Jahre ist jeder bei uns willkommen." Dementsprechend soll es demnächst auch speziell für Kinder ab 16 Jahren ein Angebot geben: eine Mallorca-Party an einem Samstag. Geöffnet werde übrigens auch an anderen Tagen, verspricht Zienert. "Je nachdem, wann wir welche Acts haben."