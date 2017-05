"Mädels, bewerbt euch!" Die Stammtischfreunde der "Höhe 308" rufen zur Wahl der 8. Weidener Bierkönigin auf. Für ein Jahr gibt einen nagelneuen Nissan Micra zu gewinnen - versichert und versteuert. Dazu Hunderte Liter Bier, Kleidung, Landtags- und Bundestagsfahrten und vieles mehr.

Keine Angst: Eine Kandidatin muss nicht Bier in sich hineinschütten können, geben die Verantwortlichen Entwarnung. Auch die Verpflichtungen für die Bierkönigin und ihre beiden Prinzessinnen halten sich in Grenzen. Auftritte beim Bürgerfest, beim Volksfest, bei ein paar Fototermine und Veranstaltungen der "Höhe 308" sind alljährlich zu absolvieren.Der Spass fängt bereits beim Fest am Samstag, 10. Juni, an. Mit der Gaudi-Band "D' Allerscheynst'n" findet im Großzelt hinter der Johanneskirche die Kür der Kandidatinnen statt. Sie müssen ein paar Fragen zum Lieblingsgetränk der Deutschen beantworten, einen Witz erzählen können, ein Liedchen singen und, vor allem: zeigen, dass sie Stimmung verbreiten können. Eine Jury aus Vertretern des Vereins und der Lokalpolitik wählt dann die neue Bierkönigin und ihre Vertreterinnen.Carmen Trauner, die letztes Jahr zum zweiten Mal gewonnen hat, erinnert sich an ihre beiden Jahre als Bierkönigin. An Foto-Sessions in der Gambrinus-Brauerei und auf dem Bauernhof, Auftritte als "Hoheit" bei einigen Veranstaltungen. "Viele nette Leute" habe sie kennengelernt. Zweimal ein Jahr lang ein schönes Auto kostenlos zur Verfügung gehabt zu haben, zählt ebenfalls zu den schönen Erinnerungen.18 Jahre alt sollten die Bewerberinnen sein. Ein Dirndl sollten sie bei der Vorstellung tragen und aus Weiden oder der näheren Umgebung stammen, sagt "Höhe 308"-Vorsitzender Max Schmöller. Infos gibt es auf der Homepage www. hoehe308.de. Anmelden kann man sich mit Bild und kurzem Lebenslauf auf info@hoehe308.de oder über facebook.com/hoehe308. Mitglied bei der "Höhe 308" muss man nicht werden. Das geht auch gar nicht. Denn der knapp 400 Mitglieder zählende Verein nimmt nur Männer auf.