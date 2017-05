Mit einem optimistischen Ausblick verabschiedet sich Narrhalla-Präsident Gerhard Ertl in der Jahreshauptversammlung. Die Ankündigung, er werde zwei Tage später sein Amt niederlegen, trifft die Mitglieder nicht unvorbereitet.

Weiter für Verein da

Neuer Finanzminister

(hcz) Die Ära Ertl bei der Narrhalla ist zu Ende. Zum Ende des Monats April legten Präsident Gerhard Ertl und Schriftführerin Ilona Ertl ihre Ämter nieder. Zehn Sessionen lang hatte Gerhard Ertl - nachdem er 2008 vom Registergericht als Notpräsident eingesetzt worden war - das Narrenschiff gesteuert.Der Zeitpunkt der Ämterniederlegung, zwei Tage nach der Jahreshauptversammlung, wurde deshalb gewählt, weil nun der designierte Nachfolger, Vizepräsident Christian Würdinger, ohne vorgezogene Neuwahlen den Verein bis ins nächste Jahr führen darf. Lea Neumann übernimmt einstweilen die Aufgaben der Schriftführerin. Ertl hat in seiner Amtszeit, mit Unterstützung seiner Frau, den Faschingsverein aus einer ernsten Finanzkrise geführt. Die Narrhalla ist nun schuldenfrei, und durch eine Neuausrichtung der Garden für kommende Auftritte gut aufgestellt.Für ihre Verdienste bedachten die Mitglieder Ilona und Gerhard Ertl mit Präsenten, die dem Ehepaar im "Ruhestand" zugute kommen werden. Beide versicherten, dass sie aber weiterhin dem Verein treu zur Seite stehen werden. 154 Mitglieder zähle der Faschingsverein derzeit, berichtete der scheidende Präsident im Vereinsheim "Almrausch". Ganz neu aufgestellt worden sei eine "Purzelgarde" unter der Leitung von Monique Linke, in der Kinder ab drei Jahren auf ihre ersten Auftritte vorbereitet werden. Ein Trainingswochenende der Kinder- und Jugendgarde im Naturfreunde-Wanderheim Trauschendorf soll heuer in der "Blockhütte" wiederholt werden. Jugendleiterin Linke werde inzwischen von Chiara Würdinger als Stellvertreterin unterstützt. Schriftführerin der Jugend sei nun Vanessa Kiermeier. Für 2018 habe man bei der Hauptversammlung des Landesverbands Ostbayern keinen Zuschlag für ein Gardetreffen erhalten. Jedoch werde das Ostbayerische Prinzengardetreffen 2019 in Weiden stattfinden.Dass die Narrhalla finanziell wieder gut dasteht, bestätigten die Revisoren Alois Schinabeck und Helmut Schwägerl. Finanzministerin Anita Haberkorn ist nach Beendigung der Faschingssession 2016/17 zurückgetreten. Julian Würdinger wird ihre Aufgaben übernehmen. Der 19-Jährige wurde ohne Gegenstimmen gewählt. Ehrenpräsident Xaver Schreiber wurde mit der Narrhalla-Ehrennadel ausgezeichnet. Den Narrhalla-Verdienstorden bekamen Anneliese und Wolfgang Wessely, Heinz Stritzke und Monika Sulzberger.Regionalpräsidentin Waltraud Rath aus Plößberg, die kürzlich bei der Hauptversammlung des Landesverbands Ostbayern zur Nachfolgerin Arthur Troidls gewählt worden war, lobte eine "tragende Rolle der Narrhalla im Landesverband". Sie riet, die Gardearbeit weiter voranzutreiben und die Traditionen zu bewahren. Stadtrat Schinabeck sagte, die Stadt sei Ertl dankbar für das Engagement. Er habe das Ansehen der Narrhalla und der Garden wieder gesteigert.