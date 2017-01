Crystal Meth ist nach wie vor ein regionales Thema. Robert Hebers Regiearbeit "Das richtige Leben" zeigt auf, wie groß die Gefahr ist, in die Szene hineinzugleiten.

Auf Konsumenten zugehen

In Dealerkreisen bewegt

Alles könnte gut sein. Er hat eine feste Beziehung. Seine Freundin aus gut situiertem Haus erwartet ein Kinder von ihm. Nur das Geld, das er als Bäckerlehrling verdient, reicht einfach nicht. Also lässt sich Tommy auf einen folgenschweren Deal ein: Er schmuggelt Crystal Meth über die nahe tschechische Grenze. Und fliegt auf.So geht der Plot von "Das richtige Leben". Die "Weidener Filmgespräche" zeigten am Mittwochabend im "Neue Welt"-Kino in Anwesenheit des Autors und Regisseurs Robert Heber (35) den Streifen. Der wirke wie ein Wegweiser, so Gerhard Krones, ehemaliger Leiter der Caritas-Fachambulanz für Suchtfragen. "Der Film sorgt für emotionale Betroffenheit und dient als Türöffner." Für das Gespräch über Drogen.Denn nur durch den Dialog könne man das Problem in den Griff bekommen. "Wir brauchen Menschen, die auf die Konsumenten zugehen." Und: "Prävention ist zuhören." Dies gelinge oft nur dann, wenn man sich zu seinem Gegenüber auf gleiche Augenhöhe begebe, eigene Schwächen aufzähle. "So erreiche ich ihn."Die Initiative "Need no Speed" habe zwar die Menschen erreicht. Aber ein Ende sei nicht absehbar. Auch wenn die Tatsache, dass es in der Region immer noch ein Crystal-Meth-Problem gebe, von der Politik kleingeredet werde. Anders als in Österreich, wo man dazu stehe. Eine Mitschuld hätten die Medien: Erst hochgekocht, dann in Vergessenheit geraten. "Leider haben wir keine verlässlichen Zahlen." Aber: Konsumenten seien nach wie vor ein Thema. Thomas Bauer, Leiter der Kriminalpolizei Weiden, glaubte, dass diese Falscheinschätzung damit zu tun habe, dass meist auswärtige Dealer aufgegriffen würden. Dies unterstreiche den Eindruck, bei uns gebe es das Problem nicht. Von wegen. Der Crystal-Meth-Konsum sei nicht rückläufig. "Das Gegenteil ist der Fall."Regisseur Heber war extra aus Berlin angereist. Der Film ist seine Abschlussarbeit an der Filmhochschule Babelsberg. 2014 habe er 24 Tage lang gedreht. Die Idee hatte er bereits 2008. Der Film spiele in Mitteldeutschland. Und damals sei Crystal Meth auch an der tschechischen Grenze entlang der neuen Bundesländer ein Riesenproblem gewesen. Ferner wollte er das Thema arm und reich im deutschen Osten beleuchten. Und dass nach der Wiedervereinigung Nachbarschaften und Freundschaften deswegen in die Brüche gegangen seien.Bei seinen Recherchen habe er sich in Dealerkreisen bewegt. "Uns wurde sogar Crystal angeboten." Man habe gefährliche Sachen erlebt, mit Betroffenen gesprochen und mit dem Zoll. "Ich wollte die Geschichte so authentisch wie nur möglich darstellen. Die Kette vom Zwischenhändler bis zum Konsumenten ist interessant."In die Story eingebunden sei eine Liebesgeschichte, weil man so die Jugend erreichen könne. "Wir wollen zeigen, wie sich Menschen verhalten, wenn sie sich überfordert fühlen." Denn Tommy ist ja eigentlich ein netter Kerl, der sich wirklich anstrengt - zwei Jobs annimmt -, um sein Leben zu meistern, was ihn letztendlich überfordert. Dass er dann kurzzeitig auf die schiefe Bahn gerät, ist eine Kette misslicher Umstände. Und genau das will der Regisseur zeigen. Wie Krones aus seiner Beraterzeit erzählte, gibt es Crystal-Opfer aus allen Schichten und jeglichen Alters. "Ich habe 14-jährige Mädchen beraten und 40-jährige, die vorher noch niemals Drogen genommen haben." Oft habe dies mit Schicksalsschlägen zu tun. Crystal sei da verlockend. Am Anfang fühle man sich ja blendend. Aber dies verkehre sich bald ins Gegenteil.An der Diskussion beteiligten sich Theresa Sowa, Sozialpädagogin im Jugendzentrum, und Agnes Scharnetzy, Projektkoordinatorin der regionalen Präventionsstelle von "Need no Speed". Durch den Abend führte Radio-Ramasuri-Moderator Jürgen Meyer. Der Film wurde am Donnerstag auch in der Europa-Berufsschule gezeigt. Im März soll die Geschichte von Julia und Tommy noch einmal im "Neue Welt"-Kinocenter laufen.