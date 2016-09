Die Blätter werden langsam bunt - und das Herbstfest am Samstag, 17. September, wird es auch. Von 10 bis 18 Uhr locken Geschäfte und Stände mit besonderen Aktionen in die Innenstadt.

Partnerschaft feiern

Das Programm am Oberen Markt 10 bis 12 Uhr: Weißwurstfrühschoppen 10 bis 11 Uhr: Unterhaltung mit den Zupfer Moidl'n und Gerhard 11 Uhr: Begrüßung mit OB Kurt Seggewiß, Kommandeur Oberst Lance C. Vanery (US Army), und Andrea Schild-Janker ("Pro Weiden") 11.15 bis 11.45 Uhr: Volkstanz mit "D"Altbairischen" 12 bis 13 Uhr: Unterhaltung mit den Zupfer Moidl'n und Gerhard 13 bis 13.15 Uhr: "DanceKids" mit Hip-Hop 13.15 bis 13.30 Uhr: Zumba-Fitness mit der VHS und Amy Foster 13.30 bis 14 Uhr: Jumping-Fitness mit der VHS und "Our Jumping" 14 bis 14.30 Uhr: Line Dance mit den "Flying Boots" 14.30 bis 15 Uhr: "DanceKids" mit Hip-Hop 15 bis 15.30 Uhr: Tanzschule Vezard mit verschiedenen Tänzen Ab 15.30 Uhr: Bayrische Musik mit den "Hulzstoussboum"

Außerdem gibt es neben einem Bühnenprogramm Kulinarisches von Brezen bis Burgern: Schließlich steht die Feier, organisiert von "Pro Weiden", diesmal im Zeichen des Partnerschaft mit der US-Army Grafenwöhr. Motto: "Bayerisch-amerikanisch". Los geht's mit einem Weißwurst-Frühschoppen samt Zoigl am Oberen Markt um 10 Uhr. Dort wartet - neben Zeitungsente Paula Print - außerdem den ganzen Tag über ein weiteres Highlight: Bullriding. Besucher können auf einem mechanischen Stier ihr Talent als Cowboy ausprobieren.Daneben bieten Stände Deko-Artikel. Und natürlich haben auch die Händler viel zur kommenden kühleren Jahreszeit im (Sonder-)Angebot. Apropos Angebot: Von 14 bis 17 Uhr wartet außerdem noch ein Kinderflohmarkt am Unteren Markt mit Schnäppchen auf. Eine Menge bieten außerdem die vielen Essensstände in der Innenstadt: von Hot-Dogs bis Kartoffelsuppe dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein.Für jede Menge Abwechslung für die Augen sorgt derweil nicht nur das Programm auf der Bühne am Oberen Markt. Auch der Verein "Weidener Städtepartnerschaften" und das Kulturamt laden zum "bayerisch-amerikanischen Städtepartnerschaftsfest" auf dem "Weiden am See-Platz". Dort dürfen Kinder beim Hula-Hoop-Wettbewerb die Hüften um die Wette kreisen. Und: Ab 13.30 Uhr können sich die Gäste von der Band "RockConnection" mit Rock 'n' Roll in das Amerika der 60er Jahre entführen lassen. Abgerundet wird das Fest durch das Entenrennen im Max-Reger-Park. Um 16 Uhr ertönt der Startschuss.