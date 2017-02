Nicht nur im Sommer lohnt ein Besuch im Schätzlerbad. Denn auch im Winter lockt dort einiges. Zum Beispiel Schmankerl, Musik und eine Budenstadt. Das alles gab es bei der Veranstaltung "Winterzauber", die "Schätzler"-Wirtin Ilona Rath-Lux mit ihrem Team und einigen Freunden auf die Beine gestellt hatte. Bei traumhaftem Winterwetter ließ unter anderem "DJ Dabics" Stimmung aufkommen, während die Gäste sich an einer Schneebar bedienen durften. Aber auch wärmendes Essen wie Gulaschsuppe stand natürlich auf der Speisekarte. Dank stimmungsvoller Beleuchtung schimmerte der Schnee farbig, und einige Besucher tanzten gar auf dem hölzernen Brettersteg. In sieben Hütten boten Kunsthandwerker Schmuck, Floristikartikel, Sägearbeiten und vieles mehr an. Besuchermagneten waren auch die "Swinging Hats" unter Leitung von Simone Sandner und Claudia Messer. Die Line-Dance-Gruppe zeigte zu Country-Musik ihr Können. Besonders mit dem Song "Get a Feeling" begeisterten die 32 Tänzer und Tänzerinnen die zahlreichen Gäste. Bild: R. Kreuzer