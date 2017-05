Dem Applaus nach gab es nur Gewinner. Egal ob Platz 14 oder Platz 1. Die Lautstärke war dieselbe. "Dance Your Style" ist ein Jugend-Contest. Und für die Jugendlichen gibt es eben nur Sieger. Trotzdem: Gewonnen haben bei den Erwachsenen die "Redbans" aus Bayreuth vor "Unicorn of Love" (Fürstenzell) und "Reloco Crew" (Luhe).

Der Weidener "Otis", im bürgerlichen Leben heißt er Christopher Orndorff, siegte bei den Solisten vor dem Marktredwitzer Timo Lotter und Junior Pain/Derici Sergen aus Abendsberg. "Die Max-Reger-Halle wird langsam zu klein", sagte Organisator Florian Graf lachend. "Wir haben heute 320 Tänzerinnen und Tänzer mit insgesamt 50 Auftritten auf der Bühne." Und alle hatten sie Fans und Eltern dabei.Eingeläutet wurde der nunmehr 12. Contest mit der traditionellen Juz-Show aus 20 Interpreten vom Weidener Jugendzentrum. Die zeigten ein Potpourri aus Hip Hop, Rap, Theater, Gesang und Instrumenten, einstudiert in den Workshops. Oberbürgermeister Kurt Seggewiß unterstrich in seiner Begrüßung die Bedeutung der Jugendarbeit und appellierte an die Eltern, ihre Kinder ins Juz zu schicken. Er sei auch dort gewesen. Der Leiter des Stadtjugendrings, Tobias Reichelt, sprach von der größten Veranstaltung des SJR in Weiden.Graf hatte Bedenken gehabt, weil sich keiner angemeldet habe. Plötzlich aber sei der Knoten geplatzt und "wir wussten gar nicht mehr wohin mit den ganzen Leuten." Die Tänzer kamen aus ganz Bayern: Ulm, Passau, Dingolfing, Nürnberg, Regensburg, Bayreuth, Schwandorf, Weiden. Als Gasttänzer traten Schülerinnen des Ensembles "Das Elly tanzt" auf.Natürlich stand Hip-Hop im Mittelpunkt. Aber zwei Gruppen wagten sich auch ans Ballett. Breakdancer zeigten ferner ihre Kunst. Der Hip-Hop wirkte schneller als in der Vergangenheit. Sehr beeindruckend, was die Kinder und Jugendlichen zeigten. "Hammermäßig", lobte Graf. Durchs Programm führte Christopher Oellerich. In der Jury saßen Alexander Vezard, Carola Lemberger, Stella Agomor, Kristy Ann Butry und Silvia Neuhaus. Sie bewerteten Choreographie, Bilder, Synchronität, Musikalität und Kreativität. Am Vormittag gab es Workshops. Die Teilnehmer mussten innerhalb von eineinhalb Stunden ein Programm einstudieren, das dann zu 30 Prozent in die Endwertung einfloss. (Hintergrund)

"Fantastic Six" die besten "Kids"

Weiden. (uz) Die Preisverleihung übernahmen die Stadträte Florian Graf, Matthias Loew (beide SPD) sowie Reinhard Meier (Bürgerliste). In der Startklasse "Kids Group" gewannen die "Fantastic Six" aus Burghausen vor den "Regenbogen Kids" (Burglengenfeld) und "Cohesion" (Erlangen). In der Startklasse "Juniors Solo" landete Angelina Miletic (Weiden) vor Ami Tchedou (Nürnberg) und Elisabeth Andes (Weiden) an der Spitze.In der Startklasse "Duo" setzten sich "Terry & Farina" (Ulm) durch, ihnen folgten "Vagues" (Bayreuth) und "Ferox" (Nürnberg). In der Startklasse "Juniors Group" siegten die "Tied Up's" (Bayreuth) vor "Anima Junior" (Burglengenfeld) und "Contrust" (Weiden). Die jeweils Erst- und Zweitplatzierten bekamen Geldpreise. Für alle Teilnehmer gab es Urkunden und Medaillen.