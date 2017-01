Für Opern-Puristen gibt es sicher passendere Veranstaltungen. Wer allerdings eine gute Show sowie bekannte Gassenhauer aus Klassik, Rock und Pop in ungewöhnlichen Arrangements erleben möchte, ist bei "The 12 Tenors" genau richtig.

Multinational

"Evita" mit 12 Stimmen

Sie bilden ohne Zweifel eine imposante Einheit, wenn sie gemeinsam auf der Bühne stehen. Wenn sie dann auch noch zu singen beginnen, dann erobern sie die Herzen - besonders jene der Zuhörerinnen - im Sturm. "The 12 Tenors" beweisen wieder einmal, dass sie ein Publikumsmagnet sind: Letztmals im Februar 2016 in Weiden, füllen sie auch am Donnerstag die Max-Reger-Halle und nicht anders wird es wohl bei ihrem nächsten Auftritt in Weiden im Januar 2018 sein."Funiculì, Funiculà" - mit diesem klassischen Evergreen eröffnen die zwölf Sänger, die von einer dreiköpfigen Live-Band begleitet werden, das rund zweieinhalbstündige Programm. Ein Programm, das einen Querschnitt durch das Repertoire der Truppe bildet, die in immer wieder wechselnder Besetzung in der ganzen Welt seit zehn Jahren unterwegs ist. Multinational ist nicht nur die Auswahl der Werke, sondern auch die Herkunft der Sänger - von Deutschland über England und Italien bis hin zu Polen und Kanada.Alexander Herzog aus Nürnberg, einer der Tenöre und nicht nur optisch eine Art deutsche Paul-Potts-Reinkarnation, übernimmt zudem den Part als Hauptmoderator. Er erzählt die eine oder andere Geschichte, er scherzt und flirtet mit den (weiblichen) Zuhörern und er stellt seine Kollegen sowie die Band vor. Und er singt vor allem hervorragend, bestreitet immer wieder Solopassagen und darf den "Clown" der Combo spielen. Musikalisch und künstlerisch bilden die "12 Tenors" eine Einheit, ja, sie sind so etwas wie ein Gesamtkunstwerk. Die stimmlichen Qualitäten der Künstler sind an manchen Stellen des Abends sicherlich auch etwas heterogen, die Handhabung der Mikros führt dazu, dass gelegentlich die Lautstärke auf Kosten der Klarheit geht. Dies wird aber wieder meist wettgemacht durch gelungene (Tanz-) Choreographien und die Flexibilität der Sänger, den unterschiedlichen Musikstilen Authentizität zu verleihen."Mein kleiner grüner Kaktus" steht neben Leonard Cohens "Halleluja", Puccinis "Nessun dorma" neben "Come together" von den Beatles. Die Sänger animieren die Zuhörer in der praktisch ausverkauften Halle zum Mitklatschen, zum Mitwippen, ja sogar zum Mitschunkeln. Egal, ob man in ihnen eine "Boygroup" oder "Sonnyboys" entdecken will, sie haben es auf alle Fälle drauf und begeistern die Zuhörer.Besonders starke und eindringliche Momente erzeugen die Akteure auf der Bühne mit ihren Interpretationen von Queens "Bohemian Rhapsody" oder John Miles' "Music". Und die Arie der Eva Peron "Don't cry for me Argentina" aus dem Erfolgsmusical "Evita" als ein berührendes 12-Männer-Stück darzubieten - das verdient schon absolute Hochachtung.Über 20 Titel sind es, mit denen die "12 Tenors" - dass hier wohl auch der ein oder andere Bariton dabei ist, wirkt positiv auf den Gesamtklang des Ensembles - unterhalten. Nicht fehlen dürfen Lieder von Michael Jackson, "Amazing Grace" und Rockklassiker wie Bon Jovis "Livin' on a prayer" und Bryan Adams' "Summer of '69". Zum Abschluss heißt es "Time to say goodbye", der frenetische Applaus legt aber nahe, dass viele aus dem Publikum auch nächstes Jahr wieder dabei sein werden.