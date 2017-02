Steff Keller, Roland Hefter und Michi Dietmayr - jeder für sich ist ein begnadeter bayerischer Liedermacher und Musikkabarettist. Zusammen sind sie "3 Männer nur mit Gitarre", die im Jahr 2017 mit "Kapitel 2" auf Tour sind. Und mehr braucht es auch gar nicht für einen gelungenen unterhaltsamen Abend voller Lieder und Geschichten aus Bayern, den die Besucher im ausverkauften Saal des Rockmusikclubs "Salute" in Rothenstadt präsentiert bekamen.

Was passiert, wenn sich die drei erprobten Gaudi-Burschen mit Akustik-Gitarren bewaffnen und gemeinsam "aufspuin"? Ganz einfach: Feinstes bayerisches Kabarett mit den "3 Männern nur mit Gitarre", die alle für sich selbst erfolgreich sind. "Das war absolut zum sich Wegschmeißen", lautete dann auch die einhellige Meinung des Publikums, das absolut begeistert war und für wahre Lach-Orgien sorgte, über den bereits dritten Auftritt der Drei in Rothenstadt.Eine Atmosphäre, die auch den "3 Männern" gefiel. "Wir fühlen uns ungemein wohl. Wir kommen wieder", versprach so zum Beispiel Dietmayr. Erneut wurde für das Kabarett der "Salute"-Saal bestuhlt, was aber der Stimmung keinen Abbruch tat. Ganz im Gegenteil: Denn die Idee, die hinter der ganzen Sache der "3 Männer nur mit Gitarre" steckt, ist einfach und brillant. Man nehme eine große Portion Witz und Spielfreude und beschreibe damit die kleinen Alltäglichkeiten des Lebens, stelle dazu Keller Steff, Roland Hefter und Michi Dietmayr - mal einzeln, mal als Trio - auf die Bühne - und fertig.Eines stand dann schließlich am Ende fest: Die drei Kabarettisten brillierten schon bei ihren Solo-Darbietungen und begeisterten die Besucher zum Höhepunkt der Veranstaltung als Trio. Sie hatten im "Salute" jeder für sich die Höhepunkte aus den entsprechenden Solo-Programmen im Gepäck. Zudem waren auch die brandneuen gemeinsamen Stücke enthalten.