Erinnerungen werden wach: Ein unverwechselbarer Sound, genauso unverwechselbar ist die Kleidung. Und doch sind es "nur" Kopien der Abba-Musiker in der Weidener Max-Reger-Halle - aber verdammt gute.

Internationale Karriere

Halle singt mit

Die ganz Eisernen hoffen ja immer noch, auch nach 35 Jahren. Eher wird aber wohl Donald Trump neuer mexikanischer Nationalheld als dass es zu einer musikalischen Reunion von Agnetha, Anni-Frid ("Frida"), Benny und Björn kommt. Denn Abba als Band gehört der Vergangenheit an. Was sich aber über die Musik so nicht sagen lässt: Sie lebt, pulsiert, steckt an und begeistert. Und das nicht nur im Original. Eine ziemlich gute Cover- und Revival-Show macht am Mittwochabend für gut zweieinhalb Stunden Station in der Max-Reger-Halle in Weiden: "Abba Gold - The Concert Show".43 Jahre ist her, dass die erst zwei Jahre zuvor gegründete Band den Eurovision-Song-Contest im englischen Brighton für sich entscheiden konnte. Ein Sieg, der, im Unterschied zu heute, das Fundament für eine internationale Karriere legte. Klar, dass die Show in Weiden mit dem damaligen Siegertitel "Waterloo" beginnt. Es wird - wenn man so will - ein "Best of" von Abba-Songs, eine Reise durch das zehnjährige Wirken des nach wie vor erfolgreichsten schwedischen Exportschlagers in Sachen Musik.Dass dies alles zum Erfolg wird, hängt in erster Linie an den Künstlern auf der Bühne, die in die Rollen der schwedischen Version der "Fab Four" schlüpfen. Kate Bassett als Frida, Kirsty Cameron als Agnetha, Andrew Gräser als Björn sowie Dale Forbes als Benny hauchen den Ohrwürmern gewaltiges Leben ein: "Knowing me, knowing you", "Super Trouper", "S.O.S.", "Voulez-vous" und natürlich die "Dancing Queen". Einen Abend lang leben der Disco-Pop, die Satin-Kostüme und die dazugehörigen Plateauschuhe auf, ein Gefühl der 70er und frühen 80er Jahre macht sich breit in der Halle.Und auch die Frisuren und Choreographien sitzen perfekt, ganz so als wäre die Zeit stehen geblieben. Bekanntlich sind es ja die beiden Abba-Damen, die den stimmlichen Hauptpart übernehmen - das ist in Weiden nicht anders. Immer wieder haben Kate Bassett und Kirsty Cameron auch Solo-Teile, in denen sie den Ton angeben. Dass zwischendrin die eine oder andere akustische Unschärfe des Mischpults dabei ist - geschenkt. Die Stimmung in der Halle ist gut, nach anfänglichem Zögern hält es kaum noch jemand auf seinen Sitzplätzen. Angesagt sind Mitklatschen, Mitwippen, Mittanzen und Mitsingen. Jeder Abba-Evergreen wird begeistert bejubelt, die Zeit vergeht wie im Flug.Sehr gut gelingt auch das Unplugged-Arrangement von drei Liedern: Ungewöhnlich, zugleich aber auch Beleg für die hervorragenden stimmlichen Qualitäten der Künstler. Komplettiert wird das Ensemble durch einen Schlagzeuger und einen Bassisten, die zwar im Schatten der übrigen vier Akteure stehen, aber dennoch unverzichtbar für eine erfolgreiche Show sind.Bei der letzten Zugabe "I have a dream" singt die ganze Halle lauthals mit - verbunden vielleicht mit dem Traum, das Original doch noch irgendwann zu hören und zu sehen. Aber auch ohne die vier Schweden kann getrost festgehalten werden: "Mamma mia", was für ein Abend!