(uz) "Als Judenverein wird der FC Bayern nicht mehr beschimpft." Alex Feuerherdt zeigte sich aber sicher, dass Ressentiments, die sich gegen den Verein entladen, dennoch auf das Repertoire antisemitischer Formeln zurückgingen. Feuerherdt referierte am Freitagabend im Kulturzentrum Hans Bauer zum Thema "Kick it out! Zur Genese und Gegenwart des Antisemitismus im Fußball".

Vorwurf Egoismus

Modernes Schmäh-Lied

Man wirft dem FC Bayern vor, gewissermaßen ein Kunstprodukt zu sein. Der Publizist und ehemalige Fußball-Schiedsrichter Alex Feuerherdt über Antisemitismus im Fußball

In seinem Vortrag analysierte der Publizist und ehemalige Fußball-Schiedsrichter aus Köln, wie sich der Antisemitismus im Fußball äußere, welche Funktionen er übernehme und weshalb seine Anziehungskraft so groß sei. Und warum Fußballverbände und Fußballvereine oft eher Teil des Problems, als Teil der Lösung seien. Feuerherdt sprach im Rahmen der Wanderausstellung "Verehrt, verfolgt, vergessen".Man hasse den Verein wegen seines Erfolges, den man wiederum auf sein Geld zurückführe. "Zu dem er mühelos und ohne Arbeit gekommen scheint, durch undurchsichtige Transaktionen und zwielichtige Geschäfte." Ein Vermögen, das sich nur zu vermehren scheine, weil andere Vereine darbten und um ihre Existenz kämpften.Die Mär von einem ausschweifenden und raffenden Kapital, habe seine Wurzeln im Nationalsozialismus. Diese Vorurteile habe man den Juden angedichtet. "Man wirft dem FC Bayern vor, gewissermaßen ein Kunstprodukt zu sein. Seinen Erfolg nur erkauft zu haben, anstatt ihn sich zu erkämpfen." Oft hieße es, die Bayern seien egoistisch, kosmopolitisch und nur auf den eigenen Vorteil bedacht. "Das sind die Denkstrukturen des Antisemitismus."Im Fußball seien viele sprachliche Figuren und die damit verbundenen Denkmuster erhalten geblieben. Meist unbewusst und unbeabsichtigt. Aber dadurch kein Grund zur Entwarnung, weil er zeige, wie tief der Antisemitismus sitze und wie sehr er verinnerliche und polarisiere. "Diese Bilder sind zu einer Art kultureller Code geworden."Dem FC Bayern werde zu wenig Solidarität gegenüber den deutschen Vereinen vorgeworfen. Als ein Verein, der seine Ziele unverhohlen verfolge, werde er verpönt. "Das haben ihm die Nazis schon vorgeworfen." Hierzu prototypisch sei weiland die Düsseldorfer Punk-Rock-Band "Die toten Hosen" gewesen mit ihrem Anti-Bayern-Song "Volkes Stimme". Feuerherdt: "Das alte Lied des notwendig falschen Bewusstseins, das Bayern-Hasser immer wieder anstimmen."2008 habe sich Campino vom Inhalt distanziert und den Bayern bescheinigt, der einzige Verein gewesen zu sein, der den Nazis Paroli geboten habe. Apropos Kunstprodukt: Es gebe ganz andere Vereine, wie zum Beispiel den Red-Bull-Verein RB Leipzig. "Wenn man den sozialen Medien glaubt, dann droht dem deutschen Fußball durch Vereine wie diesem mittelfristig der Untergang mitsamt seiner traditionellen Fankultur."