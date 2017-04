Europas erfolgreichste Musical-Biografie feiert Elvis' musikalisches Leben vom Gospel über den Blues zum Rock 'n' Roll, mit dem "besten Elvis seit Elvis" und einem echten Zeitzeugen. Am Sonntag, 23. April, um 19 Uhr gastiert die Show in der Max-Reger-Halle.

Am 16. August 1977, vor bald 40 Jahren, verstarb in Memphis, Tennessee, mit Elvis Presley eine der größten Legenden der Musikgeschichte. Mit dem Gedenken an diesen Tag beginnt auch das erfolgreichste Musical über das musikalische Leben des "King". Die Show zeigt in kleinen Szenen, original Filmsequenzen, aufwändigen Choreografien und mit fast zwei Stunden live interpretierter Musik die wichtigsten Stationen von Elvis' musikalischer Karriere auf .Das Ensemble um den Elvis-Darsteller Grahame Patrick und den langjährigen Elvis-Weggefährten Ed Enoch erhielt bereits in der Premierensaison 2015 ausnahmslos positive Kritiken. Karten sind im Vorverkauf bei Oberpfalz-Medien erhältlich.